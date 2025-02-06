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Posted 6 февраля, 11:04

Published 6 февраля, 11:04

Modified 6 февраля, 12:10

Updated 6 февраля, 12:10

Нежную рисовую кашу варю ежедневно: готовится 5 минут — дети уплетают за обе щеки

Нежную рисовую кашу варю ежедневно: готовится 5 минут — дети уплетают за обе щеки

6 февраля 2025, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Рисовая каша заслуженно считается одним из лучших продуктов в детском рационе, особенно для малышей. Ее мягкая текстура и легкость усвоения делают ее идеальной пищей даже для нежного желудка. Сварит такую кашу очень легко и просто.

Известный кулинарный блогер Любовь Коршикова, известная своей любовью к простым, но вкусным домашним блюдам, предлагает особый способ приготовления рисовой каши, который делает ее максимально нежной, воздушной и идеально подходящей даже для детского питания.

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса — лучше всего круглый, так как он при варке дает больше клейкости;
  • 300 мл воды;
  • 600 мл молока;
  • 1 щепотка соли;
  • 2 столовые ложки сахара (по желанию);
  • 1 столовая ложка сливочного масла (для подачи).
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Возьмите рис и тщательно промойте его в холодной воде 5–7 раз, пока вода не станет совершенно прозрачной. Это важно для того, чтобы убрать лишний крахмал и добиться нежной текстуры каши. В глубокой кастрюле залейте рис водой, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь до минимума, снимите пену, если она появилась, и варите под крышкой 7-10 минут. Если после этого останется вода, слейте ее.

Влейте горячее молока — предварительно его лучше немного подогреть, чтобы не замедлять процесс варки. Продолжайте варить кашу на самом слабом огне, регулярно помешивая, чтобы избежать пригорания. Этот этап займет около 10–15 минут. Пробуйте, чтобы оценить степень готовности риса — он должен быть полностью мягким.

Нежная рисовая каша на молоке хорошо сочетается с фруктами и ягодами
Нежная рисовая каша на молоке хорошо сочетается с фруктами и ягодами. Фото: Photo by Натали А. on Unsplash

За 2–3 минуты до окончания варки добавьте по вкусу щепотку соли и 1–2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте. После того как каша полностью готова, выключите огонь, добавьте кусочек сливочного масла, закройте кастрюлю крышкой и дайте каше настояться ещё 5–10 минут. Это сделает ее еще более нежной.

Ранее мы поделились с вами рецептом тайских поваров, которые варят идеально рассыпчатый рис.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Детское питание#Кулинария#Рецепты#КЦ#Еда и напитки#Здоровое питание#Рисовая каша#Домашние блюда#Любовь Коршикова#Нежная текстура
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