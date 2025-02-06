Нежную рисовую кашу варю ежедневно: готовится 5 минут — дети уплетают за обе щеки

Posted 6 февраля, 11:04
Published 6 февраля, 11:04
Modified 6 февраля, 12:10
Updated 6 февраля, 12:10
Известный кулинарный блогер Любовь Коршикова, известная своей любовью к простым, но вкусным домашним блюдам, предлагает особый способ приготовления рисовой каши, который делает ее максимально нежной, воздушной и идеально подходящей даже для детского питания.
Возьмите рис и тщательно промойте его в холодной воде 5–7 раз, пока вода не станет совершенно прозрачной. Это важно для того, чтобы убрать лишний крахмал и добиться нежной текстуры каши. В глубокой кастрюле залейте рис водой, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь до минимума, снимите пену, если она появилась, и варите под крышкой 7-10 минут. Если после этого останется вода, слейте ее.
Влейте горячее молока — предварительно его лучше немного подогреть, чтобы не замедлять процесс варки. Продолжайте варить кашу на самом слабом огне, регулярно помешивая, чтобы избежать пригорания. Этот этап займет около 10–15 минут. Пробуйте, чтобы оценить степень готовности риса — он должен быть полностью мягким.
За 2–3 минуты до окончания варки добавьте по вкусу щепотку соли и 1–2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте. После того как каша полностью готова, выключите огонь, добавьте кусочек сливочного масла, закройте кастрюлю крышкой и дайте каше настояться ещё 5–10 минут. Это сделает ее еще более нежной.
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