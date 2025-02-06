Нежную рисовую кашу варю ежедневно: готовится 5 минут — дети уплетают за обе щеки

Возьмите рис и тщательно промойте его в холодной воде 5–7 раз, пока вода не станет совершенно прозрачной. Это важно для того, чтобы убрать лишний крахмал и добиться нежной текстуры каши. В глубокой кастрюле залейте рис водой, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь до минимума, снимите пену, если она появилась, и варите под крышкой 7-10 минут. Если после этого останется вода, слейте ее.