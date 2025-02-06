От сноса домов до Бажова: главные события 6 февраля в Тагиле и Свердловской области

Posted 6 февраля, 17:13
Published 6 февраля, 17:13
Modified 6 февраля, 17:15
Updated 6 февраля, 17:15
Екатеринбургский режиссер Антон Бутаков знаком тагильчанам благодаря постановкам в Новом Молодежном. Сейчас он руководит своим театром в Екатеринбурге и уже снял фильм «Бесконечный апрель». О сотрудничестве с актером из Нижнего Тагила мастер рассказал порталу TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле составили реестр аварийных домов под снос. В списке- 64 здания в городе и пригороде. Уже расселили 17 домов, а жильцов оставшихся 47 предстоит переселить. Больше всего аварийного жилья в Ленинском и Тагилстроевском районах.
С 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев. Полностью пересмотрено движение маршрута №6, следующего от УВЗ до Северного поселка. Также изменения коснутся трамваев №9, №11, №12 и №15: на некоторых остановках они будут приходить на 1-4 минуты раньше или позже.
Руководителя «Уралстроймонтажа» Алексея Голященко оштрафовали на 16,7 млн рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле. В 2020 году компания получила контракт на 1,6 миллиарда рублей для реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской революции, но завершить работы вовремя не удалось, сообщили в прокуратуре.
В Свердловской области создают новый туристический маршрут, который познакомит с жизнью и творчеством Павла Бажова. Гости смогут посетить места, связанные с писателем, его музеями, а также увидеть уральские самоцветы — источник вдохновения для его сказок.