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Posted 6 февраля, 17:13

Published 6 февраля, 17:13

Modified 6 февраля, 17:15

Updated 6 февраля, 17:15

От сноса домов до Бажова: главные события 6 февраля в Тагиле и Свердловской области

От сноса домов до Бажова: главные события 6 февраля в Тагиле и Свердловской области

6 февраля 2025, 17:13
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Уральский режиссер снял тагильчанина в полнометражной картине. В Тагиле составлен реестр зданий под снос. Изменится расписание движения некоторых трамваев. Директору УСМ выписали крупный штраф-неустойку. В Свердловской области завлекать туристов будут с помощью Павла Бажова. Итоги за 6 февраля.

Екатеринбургский режиссер Антон Бутаков знаком тагильчанам благодаря постановкам в Новом Молодежном. Сейчас он руководит своим театром в Екатеринбурге и уже снял фильм «Бесконечный апрель». О сотрудничестве с актером из Нижнего Тагила мастер рассказал порталу TagilCity.ru.

Режиссер Антон Бутаков: о роли Булыгина, работе в Новом Молодежном и Екатеринбурге
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В Нижнем Тагиле составили реестр аварийных домов под снос. В списке- 64 здания в городе и пригороде. Уже расселили 17 домов, а жильцов оставшихся 47 предстоит переселить. Больше всего аварийного жилья в Ленинском и Тагилстроевском районах.

64 здания подлежат сносу: реестр аварийных домов составлен в Нижнем Тагиле
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С 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев. Полностью пересмотрено движение маршрута №6, следующего от УВЗ до Северного поселка. Также изменения коснутся трамваев №9, №11, №12 и №15: на некоторых остановках они будут приходить на 1-4 минуты раньше или позже.

Расписание трамваев меняется в Нижнем Тагиле
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Руководителя «Уралстроймонтажа» Алексея Голященко оштрафовали на 16,7 млн рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле. В 2020 году компания получила контракт на 1,6 миллиарда рублей для реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской революции, но завершить работы вовремя не удалось, сообщили в прокуратуре.

Директор «Уралстроймонтажа» в Нижнем Тагиле оштрафован на 16,7 млн рублей
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В Свердловской области создают новый туристический маршрут, который познакомит с жизнью и творчеством Павла Бажова. Гости смогут посетить места, связанные с писателем, его музеями, а также увидеть уральские самоцветы — источник вдохновения для его сказок.

В Свердловской области создадут туристический маршрут по местам Павла Бажова
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