От сноса домов до Бажова: главные события 6 февраля в Тагиле и Свердловской области

С 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев. Полностью пересмотрено движение маршрута №6, следующего от УВЗ до Северного поселка. Также изменения коснутся трамваев №9, №11, №12 и №15: на некоторых остановках они будут приходить на 1-4 минуты раньше или позже.