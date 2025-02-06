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Posted 6 февраля, 15:20

Published 6 февраля, 15:20

Modified 6 февраля, 15:22

Updated 6 февраля, 15:22

По делу свердловского экс-министра были задержаны еще два фигуранта

По делу свердловского экс-министра были задержаны еще два фигуранта

6 февраля 2025, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.
По делу свердловского экс-министра были задержаны еще два фигуранта: Игорь Чикризов и Андрей Кислицин.

Защита утверждает, что задержание двух бывших заместителей Смирнова — Игоря Чикризова и Андрея Кислицина — преследовало цель получения показаний против экс-министра.

Кислицин, дав показания, был освобожден из СИЗО. В деле также фигурируют ещё двое — Белкин и Попов. Адвокат Смирнова считает, что следствие использовало задержание заместителей как способ давления на бывшего министра, пишет ЕАН.

Напомним, в Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя группы «Смысловые галлюцинации».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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