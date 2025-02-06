По делу свердловского экс-министра были задержаны еще два фигуранта

Posted 6 февраля, 15:20
Published 6 февраля, 15:20
Modified 6 февраля, 15:22
Updated 6 февраля, 15:22
Защита утверждает, что задержание двух бывших заместителей Смирнова — Игоря Чикризова и Андрея Кислицина — преследовало цель получения показаний против экс-министра.
Кислицин, дав показания, был освобожден из СИЗО. В деле также фигурируют ещё двое — Белкин и Попов. Адвокат Смирнова считает, что следствие использовало задержание заместителей как способ давления на бывшего министра, пишет ЕАН.
Напомним, в Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя группы «Смысловые галлюцинации».