Расписание трамваев меняется в Нижнем Тагиле

Полностью изменится расписание трамвая №6, который ездит от УВЗ на Северный поселок. Кроме того, по другому будут ездить маршруты №9, №11, №12 и №15. Пассажирам следует обратить внимание, что на некоторых рейсах вагоны на остановки станут прибывать на 1-4 минуты раньше или позже.