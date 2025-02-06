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Posted 6 февраля, 10:59

Published 6 февраля, 10:59

Modified 6 февраля, 11:01

Updated 6 февраля, 11:01

Расписание трамваев меняется в Нижнем Тагиле

Расписание трамваев меняется в Нижнем Тагиле

6 февраля 2025, 10:59
Фото: 1MI.
С 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле меняется расписание некоторых трамвайных маршрутов.

Полностью изменится расписание трамвая №6, который ездит от УВЗ на Северный поселок. Кроме того, по другому будут ездить маршруты №9, №11, №12 и №15. Пассажирам следует обратить внимание, что на некоторых рейсах вагоны на остановки станут прибывать на 1-4 минуты раньше или позже.

Уже с субботы, 8 февраля изменится расписание выходного дня, а с 10 февраля — рабочего дня. Ознакомиться тагильчане с ним могут заранее на сайте «Тагильского трамвая».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вновь начали работать два отмененных ранее маршрута автобусов.

В Екатеринбурге планируют поднять цены на проезд в автобусах и трамваях
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Тагильский трамвай#Трамвай#Изменения#Расписание#Екатеринбург
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