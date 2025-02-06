Расписание трамваев меняется в Нижнем Тагиле

Posted 6 февраля, 10:59
Published 6 февраля, 10:59
Modified 6 февраля, 11:01
Updated 6 февраля, 11:01
Полностью изменится расписание трамвая №6, который ездит от УВЗ на Северный поселок. Кроме того, по другому будут ездить маршруты №9, №11, №12 и №15. Пассажирам следует обратить внимание, что на некоторых рейсах вагоны на остановки станут прибывать на 1-4 минуты раньше или позже.
Уже с субботы, 8 февраля изменится расписание выходного дня, а с 10 февраля — рабочего дня. Ознакомиться тагильчане с ним могут заранее на сайте «Тагильского трамвая».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вновь начали работать два отмененных ранее маршрута автобусов.