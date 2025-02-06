Рассада мечты: как разбудить семена перца без химии и получить богатый урожай

Теперь, когда вы отобрали лучшие семена с помощью солевого раствора, пришло время их прорастить. И здесь на выручку приходит натуральный стимулятор роста — сок алоэ, который укрепляет иммунитет будущих растений. Проще говоря, вы усиливаете жизнеспособность своей рассады ещё до того, как она взойдёт.