Режиссер Антон Бутаков: о роли Булыгина, работе в Новом Молодежном и Екатеринбурге

Posted 6 февраля, 07:59
Published 6 февраля, 07:59
Modified 6 февраля, 08:06
Updated 6 февраля, 08:06
— Антон, в Вашем фильме «Бесконечный апрель» просто коктейль из актеров театра, и один из них — наш тагильчанин — художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин, как так вышло?
Игоря Булыгина я знаю довольно давно, а поскольку я два года был главным режиссером Нового молодежного театра, у нас с ним сложилась определенная театральная связь. Когда начался кастинг и понадобился актер на роль профессора Брауде — небольшую, но важную для всего фильма и особенно для главного героя, да еще и весьма сложную, — я сразу вспомнил Игоря Николаевича. Его психофизические особенности, манера речи идеально подходили для этого персонажа, обладающего мощным интеллектом, но остающегося уязвимым и трогательным перед лицом обстоятельств. Так получилось, что мы больше никого не рассматривали после того, как остановились на кандидатуре Игоря Николаевича.
Мы провели кинопробы и я убедился, что он действительно идеален для этой роли. Он приехал на пробы вместе со своей супругой, Марианной, которая также снялась в нашем фильме в роли жены профессора. Сразу стало ясно, что Игорь Николаевич прекрасно вписывается в образ. Работать с ним было настоящим удовольствием, ведь несмотря на разницу в возрасте и статусе, он внимательно слушал мои замечания и полностью доверял моему видению. Мне кажется, результат получился превосходным, — рассказал Антон Бутаков редакции TagilCity.ru.
— Антон Вы два года работали в молодежном театре Нижнего Тагила? Можно поподробнее?
В 2020 году Наталья Владимировна Мозжакова пригласила меня занять пост главного режиссера в Новом Молодежном Театре. Два года работы в этом театре стали для меня незабываемыми. За это время я успел поставить четыре спектакля, включая первый в своем роде театральный стендап-спектакль «Говорит! Тагил». После него последовал наш следующий проект — «Загадочное ночное убийство собаки», о котором буквально весь город говорил взахлеб. Также мы создали моноспектакль-променад по всему театру «Крысолов» и детскую сказку «Гадкий котенок», которая до сих пор является одним из главных хитов репертуара.
Воспоминания о работе в НМТ наполнены теплом и радостью. С артистами мы поддерживаем связь, я приезжаю на важные события — такие, как открытие театра после ремонта. Надеюсь, что однажды смогу снова вернуться туда, чтобы поработать вместе с этим удивительным коллективом. Этот театр навсегда останется частью моей жизни и моего сердца.
— Чего жаждет зритель кино нашего времени и зритель в театре по Вашему мнению?
Я считаю, что здесь применим универсальный принцип: зрители приходят за тем, что принято называть развлечением. Но как деятелям искусства, работающим в сфере развлечений, нам необходимо находить способы создавать спектакли и фильмы таким образом, чтобы они несли в себе социальную нагрузку. Это непросто, однако крайне важно. Обманывать аудиторию, безусловно, не стоит. Люди посещают театры и кинотеатры ради отдыха, смеха, получения эмоций. Наша задача заключается в том, чтобы независимо от жанра и темы произведения, зрители уходили счастливыми, испытав те самые эмоции, ради которых они пришли.
— Есть ли рецепт от кинорежиссера, как сочетать в одной сцене актеров совершенно не подходящих друг другу по темпераменту, но хорошо смотрящихся вместе как картинка?
Кинематограф может быть крайне жестокой средой для актера. Иногда талант и темперамент отходят на второй план, уступая место визуальной составляющей. Здесь нет единого рецепта успеха. В театре, возможно, ситуация несколько иная: при наличии двух актеров с разным темпераментом и психо-физикой их можно объединить в одной, и сцена будет работать немного иначе. Однако в том направлении кинематографа, в котором я работаю, акцент всегда делается на визуальную составляющую, на схожесть образов, на какие-то уникальные черты актера. Существует проблема, когда некоторые актеры просто не совпадают друг с другом в кадре. Это вопрос опыта режиссера, и, пожалуй, нет универсальных средств решения таких ситуаций — каждый режиссер находит свой путь. В некоторых случаях, напротив, отсутствие визуального и психологического соответствия между актерами может оказаться даже преимуществом.
— Какое кино никогда не выйдет из моды?
Если рассуждать прагматически, то никогда не выйдут из моды жанры комедии, криминальные драмы, боевики и блокбастеры разного рода. Они всегда будут привлекать внимание зрителей. Но если говорить о том виде кинематографа, которым я занимаюсь сейчас, то это кино о людях, о человеческих судьбах, о времени, которое оставляет след в душах героев. Такие фильмы, я верю, никогда не потеряют актуальности. Это моя надежда, хотя, конечно, вопрос очень сложный и многогранный.
— Как думаете, что больше запомнит зритель — смех или слезы?
Конечно, многое зависит от конкретного спектакля. Если зритель приходит на комедию и потом делится впечатлениями, говоря: «Мы смеялись без остановки!» — значит, комедия удалась. А если кто-то признается, что после спектакля испытал настоящий шок и долго не мог прийти в себя, это тоже важный показатель. Яркие эмоции остаются в памяти надолго и с психологической точки зрения, негативные эмоции могут забыться быстрее.
— Ваш спектакль «Собачье сердце» попал в Золотой Фонд России, в спектакле на ровне с актерами на сцене появляется живая настоящая собака. То есть этот умный пес теперь один из актеров этого театра с своим гонораром?
В Нижнетагильском молодежном театре, в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» тоже участвовала настоящая собака. И в «Собачьем сердце» в Кургане собака тоже играет. Четвертый спектакль подряд, где у меня участвует четвероногий артист! Признаться, мне это безумно нравится. Я обожаю собак и считаю их настоящими ангелами-хранителями. У Афины (немецкая овчарка исполнитель роли Шарика) потрясающая хозяйка, Ирина, которая сама обладает отличными артистическими способностями, хоть и не связана с профессией. Этот пес, кстати, получает официальную зарплату за свою работу, а Ирина — гонорар за участие в спектаклях. То, что Афина делает на сцене, просто поражало меня. Она остается одна на сцене, никуда не убегает и ведет себя как настоящий профессионал. На репетициях я даже шутил: «Эх, если бы все артисты были такими, как Афина, спектакли ставились бы очень быстро и без нервов!»
— Ваш театр — Центр Современной Драматургии — гастролирует? Какой план на 2025 год?
В нашем театре кипит насыщенная творческая жизнь. Этой осенью мы провели успешные гастроли в Санкт-Петербурге, где представили несколько спектаклей, встреченных полными и тёплыми отзывами зрителей. Впервые в истории театра состоялись обменные гастроли в Уфу: везде были полные залы подтверждая взаимный интерес к нашему театру. Особую гордость вызывает драматургическая лаборатория «Ультра.Драма». В первом наборе семь авторов создали произведения, среди которых выделяется пьеса Ивана Костина «Муравьи».
Для меня это одно из сильнейших русско-язычных драматургических произведений современности. Первое прочтение стало откровением, и сейчас мы ведём переговоры о её постановке в крупном городе страны. До середины марта зрители увидят эскизы лаборатории, а уже открыт набор на второй поток.
В работе — две премьеры. Молодой режиссёр Екатерина Фоминых, студентка режиссёрского факультета, дебютирует со спектаклем «Салют динозаврам» по пьесе Геннадия Малина. 27 марта, в День театра, Илья Калин, наш артист и любимец зрителей, представит интерпретацию чеховского «Дяди Вани». Завершит сезон долгожданная постановка «Лолиты» Владимира Набокова — работа, в которую вложены страсть и труд всей команды.
Традиционный фестиваль актуального театра «ФишФабрик» в этом году примет крупные коллективы, что станет важным событием для культурной жизни города. Горизонт нашего планирования простирается до 2026 года. 26 сентября 2025 года состоится премьера спектакля по произведению Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели», посвящённого Илье Кормильцеву — ключевой фигуре уральского рока. Дата символична: это день рождения Кормильцева, начало Года уральского рока, а для меня лично — десятилетие режиссёрской деятельности. Весной 2026 года зрители увидят постановку «Бесов» Достоевского, исследующую вечные вопросы человеческой природы.
В декабре 2024 года мы провели 76 спектаклей. Да, это интенсивный ритм: порой по три-четыре показа в день. Мы — частный театр, существующий исключительно за счёт билетов, без государственной поддержки. В январе заполняемость зала составила 97%, что позволяет содержать труппу из 20 артистов и 10 технических специалистов. Наш коллектив — это союз профессионалов, чья преданность искусству и трудолюбие сделали театр лидером культурного пространства Екатеринбурга.
Каждый спектакль — не просто выступление, но диалог со зрителями, попытка понять человека через призму вечных тем. Мы верим, что театр должен быть живым, местом, где рождается смысл. И в этом — наша миссия.