Режиссер Антон Бутаков: о роли Булыгина, работе в Новом Молодежном и Екатеринбурге

В Нижнетагильском молодежном театре, в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» тоже участвовала настоящая собака. И в «Собачьем сердце» в Кургане собака тоже играет. Четвертый спектакль подряд, где у меня участвует четвероногий артист! Признаться, мне это безумно нравится. Я обожаю собак и считаю их настоящими ангелами-хранителями. У Афины (немецкая овчарка исполнитель роли Шарика) потрясающая хозяйка, Ирина, которая сама обладает отличными артистическими способностями, хоть и не связана с профессией. Этот пес, кстати, получает официальную зарплату за свою работу, а Ирина — гонорар за участие в спектаклях. То, что Афина делает на сцене, просто поражало меня. Она остается одна на сцене, никуда не убегает и ведет себя как настоящий профессионал. На репетициях я даже шутил: «Эх, если бы все артисты были такими, как Афина, спектакли ставились бы очень быстро и без нервов!»