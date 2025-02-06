Российские учёные разработали новые распылители для дезинфекции помещений

У обычных распылителей есть ряд недостатков. Одни создают очень мелкие капли, которые могут долго не оседать на поверхности, но работают при этом очень медленно. Другие производят мощную струю аэрозоля, однако она состоит из слишком крупных капель, которые не задерживаются в воздухе и не успевают уничтожить находящиеся в нём микроорганизмы, например вирусы респираторных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём.