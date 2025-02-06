Российские учёные разработали новые распылители для дезинфекции помещений

Posted 6 февраля, 05:28
Published 6 февраля, 05:28
Modified 6 февраля, 05:28
Updated 6 февраля, 05:28
Авторы исследования разработали два новых способа распыления: ультразвуковой и многостадийный. С их помощью можно быстро создать облако мелкодисперсного аэрозоля в любом помещении.
Российские учёные из Томского государственного университета и Бийского технологического института придумали, как повысить эффективность дезинфекции с помощью аэрозолей. Два новых метода распыления позволят повысить качество дезинфекции помещений, например больничных палат и кабинетов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ultrasonics Sonochemistry, сообщили RT в пресс-службе ТГУ.
У обычных распылителей есть ряд недостатков. Одни создают очень мелкие капли, которые могут долго не оседать на поверхности, но работают при этом очень медленно. Другие производят мощную струю аэрозоля, однако она состоит из слишком крупных капель, которые не задерживаются в воздухе и не успевают уничтожить находящиеся в нём микроорганизмы, например вирусы респираторных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём.
Авторы исследования разработали новые распылители двух типов, которые сочетают высокую производительность и мелкое дробление капель. В первом применяется акустико-гидравлический метод. Дезинфицирующая жидкость поступает в распылитель, где под воздействием ультразвука в ней создаются пустоты. В результате на выходе струя разбивается на мелкие капли.
При втором, многостадийном методе на жидкость также воздействуют ультразвуком. Ультразвуковое поле создаёт в ней области с высоким давлением, что приводит к образованию очень мелких капель, которые медленно осаждаются на поверхности.
Как пояснили авторы исследования, добиться такого эффекта позволяет точный расчёт всех параметров работы распылителей — скорости струи, физико-химических свойств жидкости, мощности ультразвукового воздействия. Специалисты изучили все факторы, влияющие на работу распылителя, и построили физико-математическую модель оптимального сочетания всех условий его работы.
«С подобного рода распылителем можно быстро создать облако аэрозоля из мелких капель дезинфектанта в любых помещениях, где необходима дезинфекция, например в больницах и других лечебно-профилактических учреждениях», — подчеркнула в беседе с RT старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ФТФ ТГУ Ольга Кудряшова.