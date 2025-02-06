Съемное жилье в Тагиле дешевеет — однако риэлторы предупредили об одном нюансе

Posted 6 февраля, 16:59
Published 6 февраля, 16:59
Modified 6 февраля, 17:12
Updated 6 февраля, 17:12
За аренду однокомнатной квартиры в Тагиле владельцы просят в среднем 19 333 рубля, что на 3,5% меньше декабрьских показателей. «Двушки» подешевели еще значительнее — минус 6,5%, 23 494 рубля, говорится в исследовании агентства «Мир квартир».
Однако трехкомнатные квартиры не только не потеряли в стоимости аренды, но и набрали «вес»: +2,2%, и почти 32 000 рублей.
В Екатеринбурге квартиры в аренду также дешевели, но минимально: -0,8% за однокомнатную, -0,7; за двухкомнатную и 1,3% за трехкомнатную квартиры. В январе снять квартиру в уральской столице можно было, начиная от 33 393 рублей (за «однушку») и до 47 141 рубля (за «трешку»).
По мнению аналитиков, сейчас рынок аренды жилья переживает период «усушки» и «утруски»: после взлета цен из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ситуация начинает налаживаться. Цены стали более приемлемыми, число предложений также выросло.
Предложение квартир на рынке выросло на 20-25%, так как собственники жилья вместо продажи переориентировались на сдачу внаем. У арендаторов расширился выбор, и они перестали сходу соглашаться на условия арендодателей, — констатировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее TagilCity.ru посчитал, сколько метров жилья можно купить в крупных городах России на 4 млн рублей.