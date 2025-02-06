Съемное жилье в Тагиле дешевеет — однако риэлторы предупредили об одном нюансе

В Екатеринбурге квартиры в аренду также дешевели, но минимально: -0,8% за однокомнатную, -0,7; за двухкомнатную и 1,3% за трехкомнатную квартиры. В январе снять квартиру в уральской столице можно было, начиная от 33 393 рублей (за «однушку») и до 47 141 рубля (за «трешку»).