tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 16:59

Published 6 февраля, 16:59

Modified 6 февраля, 17:12

Updated 6 февраля, 17:12

В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир

Съемное жилье в Тагиле дешевеет — однако риэлторы предупредили об одном нюансе

6 февраля 2025, 16:59
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир

В январе рост цен на аренду жилья пошел на спад. Аренда подешевела во многих российских городах, в том числе в Нижнем Тагиле.

За аренду однокомнатной квартиры в Тагиле владельцы просят в среднем 19 333 рубля, что на 3,5% меньше декабрьских показателей. «Двушки» подешевели еще значительнее — минус 6,5%, 23 494 рубля, говорится в исследовании агентства «Мир квартир».

Однако трехкомнатные квартиры не только не потеряли в стоимости аренды, но и набрали «вес»: +2,2%, и почти 32 000 рублей.

В Екатеринбурге квартиры в аренду также дешевели, но минимально: -0,8% за однокомнатную, -0,7; за двухкомнатную и 1,3% за трехкомнатную квартиры. В январе снять квартиру в уральской столице можно было, начиная от 33 393 рублей (за «однушку») и до 47 141 рубля (за «трешку»).

По мнению аналитиков, сейчас рынок аренды жилья переживает период «усушки» и «утруски»: после взлета цен из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ситуация начинает налаживаться. Цены стали более приемлемыми, число предложений также выросло.

Предложение квартир на рынке выросло на 20-25%, так как собственники жилья вместо продажи переориентировались на сдачу внаем. У арендаторов расширился выбор, и они перестали сходу соглашаться на условия арендодателей, — констатировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее TagilCity.ru посчитал, сколько метров жилья можно купить в крупных городах России на 4 млн рублей.

Аренда жилья в Московском регионе дешевеет
Узнать подробнее
Читайте также:
Некачественный коттедж стал причиной трагедии в семье екатеринбурженкиВетеран СВО из Екатеринбурга, с которого требовали 1,4 млн за аренду, оспорил иск4 млн рублей: сколько квадратных метров можно купить в новостройках большого города?
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Цены#Жилье#Аренда#Недвижимость#Екатеринбург#Снижение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика