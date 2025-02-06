Слабовидящий диджей из Свердловской области внезапно стал известным

После того, как его мама создала ему аккаунт в соцсети, одно из видео Ивана набрало миллион просмотров и привлекло внимание известных артистов, включая DJ Грува и Михаила Галустяна. DJ Грув пригласил Ивана на обучение в Москву, пишет Е1.