Слабовидящий диджей из Свердловской области внезапно стал известным

Posted 6 февраля, 06:45
Published 6 февраля, 06:45
Modified 6 февраля, 07:49
Updated 6 февраля, 07:49
18-летний Иван Русинов (DJ Abobus) из Верхней Пышмы за несколько дней приобрел всероссийскую известность. Несмотря на проблемы со зрением, Иван, ученик школы для слабовидящих, активно занимается музыкой, выступая в екатеринбургских клубах.
После того, как его мама создала ему аккаунт в соцсети, одно из видео Ивана набрало миллион просмотров и привлекло внимание известных артистов, включая DJ Грува и Михаила Галустяна. DJ Грув пригласил Ивана на обучение в Москву, пишет Е1.
Напомним, юные музыканты сыграли военные песни для 96-летнего ветерана из Екатеринбурга.