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Posted 6 февраля, 06:45

Published 6 февраля, 06:45

Modified 6 февраля, 07:49

Updated 6 февраля, 07:49

Слабовидящий диджей из Свердловской области внезапно стал известным

Слабовидящий диджей из Свердловской области внезапно стал известным

6 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI.
Слабовидящий диджей из Верхней Пышмы стал интернет-звездой.

18-летний Иван Русинов (DJ Abobus) из Верхней Пышмы за несколько дней приобрел всероссийскую известность. Несмотря на проблемы со зрением, Иван, ученик школы для слабовидящих, активно занимается музыкой, выступая в екатеринбургских клубах.

После того, как его мама создала ему аккаунт в соцсети, одно из видео Ивана набрало миллион просмотров и привлекло внимание известных артистов, включая DJ Грува и Михаила Галустяна. DJ Грув пригласил Ивана на обучение в Москву, пишет Е1.

Напомним, юные музыканты сыграли военные песни для 96-летнего ветерана из Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Музыка#Творчество#Музыкант#Екатеринбург
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