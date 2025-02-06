Спортсменка из Нижнего Тагила стала призером по лыжным гонкам на первенстве УрФО

Posted 6 февраля, 05:22
Published 6 февраля, 05:22
Modified 6 февраля, 05:24
Updated 6 февраля, 05:24
Соревнования проходили в Тюмени. Ольковой по итогам мероприятия торжественно вручили «бронзовую» медаль за эстафету 4×3 километра. В спринте классическим стилем спортсменка оказалась в финале и заняла шестое место, пишет «Тагильский рабочий».
По результатам соревнований ученица тренера Алексея Паньшина завоевала право выступить на первенстве России. Оно пройдет 4–10 марта в деревне Кононовской Архангельской области, — сообщает издание.
Напомним, 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле пройдут лыжные гонки среди дошкольников пяти-шести лет. Мероприятие состоится на площадке ФОК «Президентский».