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Posted 6 февраля, 05:22

Published 6 февраля, 05:22

Modified 6 февраля, 05:24

Updated 6 февраля, 05:24

Спортсменка из Нижнего Тагила стала призером по лыжным гонкам на первенстве УрФО

Спортсменка из Нижнего Тагила стала призером по лыжным гонкам на первенстве УрФО

6 февраля 2025, 05:22
Фото: «Тагильский рабочий».
Мария Олькова из спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле стала призером в первенстве УрФО по лыжным гонкам среди спортсменов 17-18 лет.

Соревнования проходили в Тюмени. Ольковой по итогам мероприятия торжественно вручили «бронзовую» медаль за эстафету 4×3 километра. В спринте классическим стилем спортсменка оказалась в финале и заняла шестое место, пишет «Тагильский рабочий».

По результатам соревнований ученица тренера Алексея Паньшина завоевала право выступить на первенстве России. Оно пройдет 4–10 марта в деревне Кононовской Архангельской области, — сообщает издание.

Напомним, 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле пройдут лыжные гонки среди дошкольников пяти-шести лет. Мероприятие состоится на площадке ФОК «Президентский».

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