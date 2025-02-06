Спортсменка из Нижнего Тагила стала призером по лыжным гонкам на первенстве УрФО

Соревнования проходили в Тюмени. Ольковой по итогам мероприятия торжественно вручили «бронзовую» медаль за эстафету 4×3 километра. В спринте классическим стилем спортсменка оказалась в финале и заняла шестое место, пишет «Тагильский рабочий».