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Posted 6 февраля, 17:21

Published 6 февраля, 17:21

Modified 6 февраля, 17:23

Updated 6 февраля, 17:23

Спутник Юпитера Ио стал источником мощного потока энергии

Спутник Юпитера Ио стал источником мощного потока энергии

6 февраля 2025, 17:21
Фото: Изображение Midjourney.
Вулканическая активность на спутнике Юпитера Ио снова удивляет. Миссия НАСА «Юнона» обнаружила мощную горячую точку в южном полушарии спутника, которая выделяет в 6 раз больше энергии, чем все электростанции Земли.

Это невероятное явление поразило ученых и заставило их переосмыслить масштаб вулканизма в Солнечной системе, пишет Pravda.Ru.

Ио — один из самых активных вулканически спутников, на его поверхности расположено более 400 действующих вулканов.

Но на Земле существует около 1350 вулканов, которые взрывались за последние 10 тысяч лет, так что активность Ио все же на другом уровне.

Оборудование НАСА фиксирует необычное явление

В декабре 2017 года прибор JIRAM на борту зонда Juno зафиксировал необычный источник тепла на поверхности Ио, особенно вблизи южного полюса. Вулкан, который активно меняет поверхность спутника, оказался гораздо более мощным, чем ученые предполагали.

«Это улучшит наше понимание вулканизма не только на Ио, но и на других планетах», — отметил Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института.

По его словам, наблюдения могут значительно повлиять на наше восприятие вулканической активности на других небесных телах.

Невероятная мощь вулканического извержения

Сравнение с земными электростанциями звучит драматично. Все электростанции Земли вырабатывают 6650 гигаватт энергии, и извержение на Ио выделяет энергии в шесть раз больше.

Однако это сравнительно незначительный показатель на фоне масштаба вулканической активности спутника Юпитера, который способен значительно изменить структуру своей поверхности.

Необычная сила Ио

Ио, с диаметром 3642,6 км, является четвертым по величине спутником в Солнечной системе. На его поверхности вулканы продолжают действовать с небывалой силой, создавая настоящие природные чудеса.

Ранее зарегистрированные вулканические явления на Ио имеют огромное значение для астрофизики, открывая новые горизонты для изучения других миров.

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