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Posted 6 февраля, 16:06

Published 6 февраля, 16:06

Modified 6 февраля, 16:08

Updated 6 февраля, 16:08

Свердловским страховщикам разрешили оформлять мелкие ДТП

Свердловские водители смогут оформлять мелкие ДТП у страховщиков

6 февраля 2025, 16:06
Фото: 1MI.

Свердловским страховщикам разрешили оформлять мелкие ДТП

В России и Свердловской области оформить мелкие ДТП можно через страховщиков в онлайн-формате. Раньше вся информация шла только через «Госуслуги».

Все компании, работающие на рынке ОСАГО, смогут фиксировать онлайн незначительные ДТП, информирует пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.

Согласно закону, страховщики должны были разработать и внедрить приложения для этих целей. Использование таких онлайн-сервисов упрощает процесс подачи электронного извещения о ДТП.

Для автовладельцев новая система будет полезна: она позволяет оформить документы без участия ГИБДД и быстрее получить страховые выплаты. Внедрение таких сервисов одобряют и страховые компании, поскольку это способствует развитию цифровых технологий в их работе.

Изменения в закон об ОСАГО уже внесены и подписаны президентом Путиным.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#ДТП#Свердловская область#ГАИ#Водители#Оформление#Страховые компании#ОСАГО#Екатеринбург
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