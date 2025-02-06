Свердловские водители смогут оформлять мелкие ДТП у страховщиков

Posted 6 февраля, 16:06
Published 6 февраля, 16:06
Modified 6 февраля, 16:08
Updated 6 февраля, 16:08
Все компании, работающие на рынке ОСАГО, смогут фиксировать онлайн незначительные ДТП, информирует пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.
Согласно закону, страховщики должны были разработать и внедрить приложения для этих целей. Использование таких онлайн-сервисов упрощает процесс подачи электронного извещения о ДТП.
Для автовладельцев новая система будет полезна: она позволяет оформить документы без участия ГИБДД и быстрее получить страховые выплаты. Внедрение таких сервисов одобряют и страховые компании, поскольку это способствует развитию цифровых технологий в их работе.
Изменения в закон об ОСАГО уже внесены и подписаны президентом Путиным.