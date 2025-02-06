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Posted 6 февраля, 15:40

Published 6 февраля, 15:40

Modified 6 февраля, 15:42

Updated 6 февраля, 15:42

В Свердловской области скончался протоиерей Сергей Вогулкин

Священник и врач: Свердловская область прощается с Сергеем Вогулкиным

6 февраля 2025, 15:40
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области скончался протоиерей Сергей Вогулкин

Протоиерей Сергей Вогулкин, врач, ученый и человек, который полностью отдал себя служению людям, ушел из жизни. Свердловчане узнали о его кончине 6 февраля.

Ушел из жизни известный врач и священнослужитель Сергей Вогулкин. Информацию об этом опубликовала Екатеринбургская епархия.

Митрополит Евгений (Кульберг) выразил глубокие соболезнования жене покойного, Ирине Левиной, которая возглавляет региональный медицинский колледж.

Скорбим об отошедшем ко Господу выдающемся представителе Русской Православной Церкви и медицины. На долю отца Сергия выпала благородная миссия соединить служение врача и священника, духовный путь — с медицинской практикой и обучением новых врачей, — написал митрополит.
Фото: Нижнетагильская епархия

Сергей Вогулкин посвятил сфере медицины два десятилетия: он работал хирургом, занимался преподаванием, был проректором, деканом. В конце 1990-х годов он принял духовный сан, став настоятелем храма в селе Шайдуриха и проводя службы в Нижнетагильской епархии. В прошлом году батюшке исполнилось 80 лет.

1 февраля в Нижнем Тагиле простились с известным тренером Анатолием Бебиком.

В Нижнем Тагиле простятся с врачом-терапевтом
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