Священник и врач: Свердловская область прощается с Сергеем Вогулкиным

Сергей Вогулкин посвятил сфере медицины два десятилетия: он работал хирургом, занимался преподаванием, был проректором, деканом. В конце 1990-х годов он принял духовный сан, став настоятелем храма в селе Шайдуриха и проводя службы в Нижнетагильской епархии. В прошлом году батюшке исполнилось 80 лет.