Тагил в цифрах: город теряет население, несмотря на рост числа свадеб

Нижний Тагил столкнулся с тревожной демографической ситуацией: за 2024 год численность населения уменьшилась на 2871 человека. Согласно данным ЗАГСа, основная причина сокращения численности заключается в резком увеличении уровня смертности. Если в 2023 году в городе скончалось 4785 человек, то в 2024-м эта цифра выросла на 16%, достигнув отметки в 5555 человек.