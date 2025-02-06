tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 16:38

Published 6 февраля, 16:38

Modified 6 февраля, 16:40

Updated 6 февраля, 16:40

В Нижнем Тагиле сокращается численность населения

Тагил в цифрах: город теряет население, несмотря на рост числа свадеб

6 февраля 2025, 16:38
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле сокращается численность населения

Население Нижнего Тагила сократилось на 2871 человека в 2024 году из-за увеличения смертности, хотя рождаемость немного выросла. При этом число браков и разводов также увеличилось.

Нижний Тагил столкнулся с тревожной демографической ситуацией: за 2024 год численность населения уменьшилась на 2871 человека. Согласно данным ЗАГСа, основная причина сокращения численности заключается в резком увеличении уровня смертности. Если в 2023 году в городе скончалось 4785 человек, то в 2024-м эта цифра выросла на 16%, достигнув отметки в 5555 человек.

Несмотря на небольшой прирост рождаемости — всего на 4,6% (с 2564 новорожденных в 2023 году до 2684 в 2024-м), уровень смертности всё равно значительно превышает количество появившихся на свет младенцев. Подобная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы — с 2020-го по 2022-й.

Вместе с тем, тагильчане стали активнее создавать семьи: число заключенных браков увеличилось с 2152 в 2023 году до 2289 в 2024-м. Однако параллельно выросло и количество разводов — с 1657 до 1707 случаев соответственно. Эти цифры отражают сложную картину демографических процессов в Нижнем Тагиле, требующую пристального внимания и разработки эффективных мер поддержки семей и улучшения качества жизни горожан.

В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость
Узнать подробнее
Читайте также:
«Продолжим развивать поддержку»: Владимир Путин — о проблеме рождаемости в странеСмертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%Смертность в Нижнем Тагиле почти в 2 раза превысила рождаемость
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Рождаемость#Население#Демография#Смертность#ЗАГС#Браки#Разводы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика