Тагил в цифрах: город теряет население, несмотря на рост числа свадеб

Posted 6 февраля, 16:38
Published 6 февраля, 16:38
Modified 6 февраля, 16:40
Updated 6 февраля, 16:40
Нижний Тагил столкнулся с тревожной демографической ситуацией: за 2024 год численность населения уменьшилась на 2871 человека. Согласно данным ЗАГСа, основная причина сокращения численности заключается в резком увеличении уровня смертности. Если в 2023 году в городе скончалось 4785 человек, то в 2024-м эта цифра выросла на 16%, достигнув отметки в 5555 человек.
Несмотря на небольшой прирост рождаемости — всего на 4,6% (с 2564 новорожденных в 2023 году до 2684 в 2024-м), уровень смертности всё равно значительно превышает количество появившихся на свет младенцев. Подобная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы — с 2020-го по 2022-й.
Вместе с тем, тагильчане стали активнее создавать семьи: число заключенных браков увеличилось с 2152 в 2023 году до 2289 в 2024-м. Однако параллельно выросло и количество разводов — с 1657 до 1707 случаев соответственно. Эти цифры отражают сложную картину демографических процессов в Нижнем Тагиле, требующую пристального внимания и разработки эффективных мер поддержки семей и улучшения качества жизни горожан.