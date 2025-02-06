Три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту из-за тумана

Posted 6 февраля, 06:25
Published 6 февраля, 06:25
Modified 6 февраля, 06:27
Updated 6 февраля, 06:27
Рейсы летели из Благовещенска, Владивостока и Худжанда. В итоге им пришлось совершить посадку на запасных аэродромах, рассказали в аэропорту Кольцово.
При этом аэропорт продолжает работать.
Напомним, 20 января 2025 года в Екатеринбурге на несколько часов задержалась отправка воздушного транспорта в Казань из-за того, что в столице Татарстана был закрыт аэропорт в связи с произошедшей атакой беспилотников.