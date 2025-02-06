tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 06:25

Published 6 февраля, 06:25

Modified 6 февраля, 06:27

Updated 6 февраля, 06:27

Три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту из-за тумана

Три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту из-за тумана

6 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Несколько авиарейсов не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово из-за туманной погоды 6 февраля 2025 года.

Рейсы летели из Благовещенска, Владивостока и Худжанда. В итоге им пришлось совершить посадку на запасных аэродромах, рассказали в аэропорту Кольцово.

При этом аэропорт продолжает работать.

Напомним, 20 января 2025 года в Екатеринбурге на несколько часов задержалась отправка воздушного транспорта в Казань из-за того, что в столице Татарстана был закрыт аэропорт в связи с произошедшей атакой беспилотников.

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за пассажирки
Узнать подробнее
Читайте также:
В аэропорту Кольцово отменен рейс Екатеринбург — ХуджандРейс в ХМАО из Екатеринбурга задержан почти на суткиСамолет рейса Екатеринбург — Дубай вернулся в Кольцово из-за пассажира
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Туман#Екатеринбург#Инцидент#Воздушное судно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика