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Posted 6 февраля, 08:00

Published 6 февраля, 08:00

Modified 6 февраля, 08:04

Updated 6 февраля, 08:04

Учитель из Новокузнецка отдала мошенникам около 2,3 млн рублей накоплений

6 февраля 2025, 08:00
В Новокузнецке учитель поверила аферистам и лишилась примерно 2 300 000 рублей.

В Новокузнецке учителю гимназии позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой компании. Он сообщил о необходимости заменить электросчетчик и попросил назвать коды из СМС-сообщений. 57-летняя женщина выполнила указания, пишет VSE42.RU.

Вскоре ей позвонил еще один незнакомец, который сообщил, что аккаунт горожанки на госуслугах якобы был взломан и теперь деньги с ее счетов могут похитить. Женщина сняла накопления и через банкоматы зачислила средства на «безопасные счета», которые указал злоумышленник.

Спустя время педагог поняла, чтобы была обманута, и обратилась в полицию. Она рассказала, что отдала мошенникам около 2 300 000 рублей. Преступников ищут. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса, новокузнечанка знала о подобной схеме обмана, однако все равно поверила звонившим.

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