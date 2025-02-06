Учитель из Новокузнецка отдала мошенникам около 2,3 млн рублей накоплений

Posted 6 февраля, 08:00
Published 6 февраля, 08:00
Modified 6 февраля, 08:04
Updated 6 февраля, 08:04
В Новокузнецке учителю гимназии позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой компании. Он сообщил о необходимости заменить электросчетчик и попросил назвать коды из СМС-сообщений. 57-летняя женщина выполнила указания, пишет VSE42.RU.
Вскоре ей позвонил еще один незнакомец, который сообщил, что аккаунт горожанки на госуслугах якобы был взломан и теперь деньги с ее счетов могут похитить. Женщина сняла накопления и через банкоматы зачислила средства на «безопасные счета», которые указал злоумышленник.
Спустя время педагог поняла, чтобы была обманута, и обратилась в полицию. Она рассказала, что отдала мошенникам около 2 300 000 рублей. Преступников ищут. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса, новокузнечанка знала о подобной схеме обмана, однако все равно поверила звонившим.