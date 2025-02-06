Учитель из Новокузнецка отдала мошенникам около 2,3 млн рублей накоплений

Вскоре ей позвонил еще один незнакомец, который сообщил, что аккаунт горожанки на госуслугах якобы был взломан и теперь деньги с ее счетов могут похитить. Женщина сняла накопления и через банкоматы зачислила средства на «безопасные счета», которые указал злоумышленник.