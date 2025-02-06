Уральские художники презентовали картины о путешествии по Чили в музее Верхней Пышмы

За время двухнедельного пребывания в Чили художники не только организовали и презентовали выставку в Сантьяго, но и совершили путешествие по стране. Посетили не только крупные города, например, Сантьяго, Вальпараиса, Санта-Крус, Пукон, но и мелкие поселения. Общий маршрут составил 3,5 тысячи километров. Итогом поездки стали картины, выставленные в музее Верхней Пышмы, через которые уральцы поделились своими впечатлениями о Чили и чилийцах.