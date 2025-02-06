Уральские художники презентовали картины о путешествии по Чили в музее Верхней Пышмы

Posted 6 февраля, 06:16
Published 6 февраля, 06:16
Modified 6 февраля, 06:18
Updated 6 февраля, 06:18
Член Союза художников России, живописец, график Алексей Ефремов живет и работает в Екатеринбурге. Мужчина окончил Свердловское художественное училище и факультет искусствоведения Уральского государственного университета, а затем создал значительную серию натурных работ на тему старого Екатеринбурга. В творческом багаже художника несколько живописных циклов, связанных с творческими путешествиями по России, Европе, Китаю, Мексике, а теперь и Чили. Награжден за заслуги перед Свердловской областью в сфере изобразительного искусства.
Анна Ефремова пошла по стопам отца, окончила УрГАХУ по специальности «живопись». В творчестве отдает предпочтение жанру живописного портрета, но также, как и Алексей, уделяет внимание графике. Ею созданы серии работ, посвященные разным городам. Работает в смешанной технике: тонированная бумага, акварельный карандаш, маркер, пастель.
Уральские специалисты побывали в Южной Америке в ноябре 2024 года в рамках культурного обмена между Чили и Уральским регионом России. В Сантьяго была организована выставка живописи художников из Екатеринбурга.
За восемь месяцев до поездки я получил предложение показать уральскую природу чилийскому зрителю. У нас получился проект «Уральские горы и Анды. Искусство без границ». В нем участвовали работы трех поколений моей семьи: моего папы Валентина Михайловича, которому уже 93 года, моей дочери Анны, которая представила графическую серию о Екатеринбурге, и мои сюжеты о нашем крае. В Сантьяго мы показали нашу выставку, рассказали о своем доме — о городе, об Урале, — рассказал Алексей Ефремов.
За время двухнедельного пребывания в Чили художники не только организовали и презентовали выставку в Сантьяго, но и совершили путешествие по стране. Посетили не только крупные города, например, Сантьяго, Вальпараиса, Санта-Крус, Пукон, но и мелкие поселения. Общий маршрут составил 3,5 тысячи километров. Итогом поездки стали картины, выставленные в музее Верхней Пышмы, через которые уральцы поделились своими впечатлениями о Чили и чилийцах.
Все картины написаны с натуры. И для нас как для художников оказалось удивительно и непривычно, что там даже солнце «движется» в противоположную сторону, против часовой стрелки. Мы поработали в Сантьяго, в природных парках, в разных климатических поясах — от пустыни до айсбергов, среди высоченных гор, покрытых снегами, и удивительных водопадов, на берегу океана, нас окружали удивительные растения. Чили — прекрасная страна! — подчеркнул Алексей Ефремов.
Если Алексей писал «документальные» пейзажи маслом на холсте, то Анна работала в графической технике, делая в основном зарисовки городской архитектуры, но не смогла пройти мимо колоритных местных жителей, нарисовав несколько портретов. Так, картина «Песня потухшего вулкана» — это портрет потомка народа мапучи на фоне «полей» застывшей лавы и вулкана.
Этот молодой человек является неким смотрителем места, где много лет назад стояла деревня, в которой жили его родные. Деревню уничтожило извержение. Сейчас там смотровая площадка, откуда можно увидеть застывшие разливы лавы, а по ночам наблюдать за звездным небом. В конце экскурсии герой портрета сыграл нам очень трогательную мелодию на музыкальном инструменте своего народа. Звуки отражались в горах, рождали эхо — получился очень атмосферный эффект. Так родился сюжет и название этой картины — «Песня потухшего вулкана», — пояснила Анна Ефремова.
Накануне, 5 февраля, состоялась творческая встреча Алексея Ефремова с учащимися художественных школ Верхней Пышмы и Среднеуральска.
Пообщаться вживую с уже признанным художником — это дорогого стоит, и мы не могли пропустить такое значимое событие. Ребята смогли не только пообщаться с Алексеем Ефремовым, но и познакомиться с колоритом Чили. Это всегда интересно, — поделилась мнением преподаватель детской художественной школы Верхней Пышмы Анастасия Дудко.
Отметим, «Выставка в чемодане» открыта с 4 по 10 февраля в Верхнепышминском историческом музее по адресу: улица Кривоусова, 47.