В Арамиле под колеса грузовика попал 12-летний мальчик

Posted 6 февраля, 14:13
Published 6 февраля, 14:13
Modified 6 февраля, 14:15
Updated 6 февраля, 14:15
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Арамиле. 12-летний школьник оказался под колесами грузового автомобиля когда переходил дорогу на пешеходном переходе.
Ребенка госпитализировали с травмой головы.
Со слов водителя, мальчик неожиданно выскочил на дорогу. Водитель не успел вовремя среагировать. На одежде пострадавшего не было светоотражающих нашивок, сообщает группа ВКонтакте «Подслушано. Арамиль».
Ранее пенсионер насмерть сбил 85-летнюю бабушку в Березовском.