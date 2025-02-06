tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 14:13

Published 6 февраля, 14:13

Modified 6 февраля, 14:15

Updated 6 февраля, 14:15

В Арамиле под колеса грузовика попал 12-летний мальчик

В Арамиле под колеса грузовика попал 12-летний мальчик

6 февраля 2025, 14:13
Фото: 1MI.
В Арамиле подросток попал под колеса машины. Ребенок в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Арамиле. 12-летний школьник оказался под колесами грузового автомобиля когда переходил дорогу на пешеходном переходе.

Ребенка госпитализировали с травмой головы.

Со слов водителя, мальчик неожиданно выскочил на дорогу. Водитель не успел вовремя среагировать. На одежде пострадавшего не было светоотражающих нашивок, сообщает группа ВКонтакте «Подслушано. Арамиль».

Ранее пенсионер насмерть сбил 85-летнюю бабушку в Березовском.

Троих пешеходов сбили в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика