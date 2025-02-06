В Екатеринбурге продолжаются поиски близнецов, которых украл отец у матери

Posted 6 февраля, 09:11
Published 6 февраля, 09:11
Modified 6 февраля, 09:13
Updated 6 февраля, 09:13
Предположительно, мужчина с детьми может сейчас находиться в Москве или в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Напомним, родители братьев развелись пять лет назад. По решению суда дети остались жить с матерью, а мужчина может с ними видеться.
Через пару лет женщина с сыновьями перебралась жить в Краснодар, а в 2023 году мужчина к ним приехал и во время прогулки забрал их силой. С тех пор детей пытаются найти.