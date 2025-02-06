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Posted 6 февраля, 09:11

Published 6 февраля, 09:11

Modified 6 февраля, 09:13

Updated 6 февраля, 09:13

В Екатеринбурге продолжаются поиски близнецов, которых украл отец у матери

В Екатеринбурге продолжаются поиски близнецов, которых украл отец у матери

6 февраля 2025, 09:11
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге продолжают искать братьев-близнецов, которых похитил отец осенью 2023 года.

Предположительно, мужчина с детьми может сейчас находиться в Москве или в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Напомним, родители братьев развелись пять лет назад. По решению суда дети остались жить с матерью, а мужчина может с ними видеться.

Через пару лет женщина с сыновьями перебралась жить в Краснодар, а в 2023 году мужчина к ним приехал и во время прогулки забрал их силой. С тех пор детей пытаются найти.

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