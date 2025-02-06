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Posted 6 февраля, 13:19

Published 6 февраля, 13:19

Modified 6 февраля, 13:21

Updated 6 февраля, 13:21

В Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»

В Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»

6 февраля 2025, 13:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге суд продлил арест Владимира Бурдина до 11 марта.

По решению суда Владимир Бурдин останется под арестом еще на месяц, до 11 марта.

Музыкант был задержан в ноябре прошлого года за нанесение вреда здоровью тяжелой степени. 51-летний мужчина в момент нападения использовал оружие, пишут РИА «Новости».

Бурдину несколько раз продлевали срок ареста. Он несколько раз пытался обжаловать приговор, но безрезультатно. На очередном заседание арест вновь продлили.

Напомним, задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Арест#Екатеринбург#Инцидент
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