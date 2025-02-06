В Екатеринбурге суд продлил арест сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»

Posted 6 февраля, 13:19
Published 6 февраля, 13:19
Modified 6 февраля, 13:21
Updated 6 февраля, 13:21
По решению суда Владимир Бурдин останется под арестом еще на месяц, до 11 марта.
Музыкант был задержан в ноябре прошлого года за нанесение вреда здоровью тяжелой степени. 51-летний мужчина в момент нападения использовал оружие, пишут РИА «Новости».
Бурдину несколько раз продлевали срок ареста. Он несколько раз пытался обжаловать приговор, но безрезультатно. На очередном заседание арест вновь продлили.
Напомним, задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест.