В Екатеринбурге возбуждено дело по похищению студента-кыргыза 13-летней давности

Posted 6 февраля, 11:49
Published 6 февраля, 11:49
Modified 6 февраля, 11:51
Updated 6 февраля, 11:51
Молодого человека увезли неизвестные на машине. В ту ночь он ехал в автомобиле «Волга» со своими друзьями. В какой-то момент их протаранила машина ГАЗ, предположительно, серого цвета, пишет Ура.ру.
Из ГАЗа вышли несколько человек, схватили студента и увезли с собой. С тех пор его так и не нашли. Спустя два года после похищения, в 2014 году, в данном преступлении заподозрили двух граждан Кыргызстана и объявили их в розыск. Недавно появились сведения, что они сбежали из РФ и скрываются в других странах.
Дело возбуждено по статье «Убийство». Точная причина похищения неизвестна. По одной из версий, между студентом и преступниками ранее произошел конфликт, по другой, это произошло из-за его «неофициальной» деятельности.
Напомним, в Тюменской области похитили 13-летнюю девочку. Вскоре ее нашли живой в Саратовской области.