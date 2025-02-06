В Екатеринбурге возбуждено дело по похищению студента-кыргыза 13-летней давности

Из ГАЗа вышли несколько человек, схватили студента и увезли с собой. С тех пор его так и не нашли. Спустя два года после похищения, в 2014 году, в данном преступлении заподозрили двух граждан Кыргызстана и объявили их в розыск. Недавно появились сведения, что они сбежали из РФ и скрываются в других странах.