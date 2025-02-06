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Posted 6 февраля, 11:49

Published 6 февраля, 11:49

Modified 6 февраля, 11:51

Updated 6 февраля, 11:51

В Екатеринбурге возбуждено дело по похищению студента-кыргыза 13-летней давности

В Екатеринбурге возбуждено дело по похищению студента-кыргыза 13-летней давности

6 февраля 2025, 11:49
Фото: Изображение Midjourney.
Правоохранители в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по похищению 19-летнего студента РГППУ из Кыргызстана, которое произошло в апреле 2012 года.

Молодого человека увезли неизвестные на машине. В ту ночь он ехал в автомобиле «Волга» со своими друзьями. В какой-то момент их протаранила машина ГАЗ, предположительно, серого цвета, пишет Ура.ру.

Из ГАЗа вышли несколько человек, схватили студента и увезли с собой. С тех пор его так и не нашли. Спустя два года после похищения, в 2014 году, в данном преступлении заподозрили двух граждан Кыргызстана и объявили их в розыск. Недавно появились сведения, что они сбежали из РФ и скрываются в других странах.

Дело возбуждено по статье «Убийство». Точная причина похищения неизвестна. По одной из версий, между студентом и преступниками ранее произошел конфликт, по другой, это произошло из-за его «неофициальной» деятельности.

Напомним, в Тюменской области похитили 13-летнюю девочку. Вскоре ее нашли живой в Саратовской области.

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