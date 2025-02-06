В Екатеринбурге задержали блогера за экстремистский контент

Posted 6 февраля, 14:45
Published 6 февраля, 14:45
Modified 6 февраля, 14:47
Updated 6 февраля, 14:47
В Екатеринбурге был задержан видеоблогер и журналист Евгений Анисимов. Согласно информации, предоставляемой ТАСС, 41-летний мужчина обвиняется в публикации материалов экстремистского содержания.
Евгений публиковал видео на канале в ныне запрещенном на территории России видеохостинге «Прекрасная Россия». В своих видеороликах журналист создавал сюжеты об администрации Екатеринбурга, чиновниках Свердловской области, прокуратуре и так далее.
В настоящее время осуществляется расследование, но уже известно, что уголовное дело было открыто из-за оскорблений правоохранительных органов, а также людей родом из Средней Азии.