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Posted 6 февраля, 14:45

Published 6 февраля, 14:45

Modified 6 февраля, 14:47

Updated 6 февраля, 14:47

В Екатеринбурге задержали блогера за экстремистский контент

В Екатеринбурге задержали блогера за экстремистский контент

6 февраля 2025, 14:45
Фото: Евгений Анисимов.
Видеоблогера и журналиста Евгения Анисимова задержали в столице Среднего Урала за публикацию экстремистских материалов, включая оскорбления правоохранительных органов и выходцев из Средней Азии.

В Екатеринбурге был задержан видеоблогер и журналист Евгений Анисимов. Согласно информации, предоставляемой ТАСС, 41-летний мужчина обвиняется в публикации материалов экстремистского содержания.

Евгений публиковал видео на канале в ныне запрещенном на территории России видеохостинге «Прекрасная Россия». В своих видеороликах журналист создавал сюжеты об администрации Екатеринбурга, чиновниках Свердловской области, прокуратуре и так далее.

В настоящее время осуществляется расследование, но уже известно, что уголовное дело было открыто из-за оскорблений правоохранительных органов, а также людей родом из Средней Азии.

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