В Каменске-Уральском 10-летний мальчик чуть не задохнулся из-за колпачка от ручки

Posted 6 февраля, 09:46
Published 6 февраля, 09:46
Modified 6 февраля, 09:48
Updated 6 февраля, 09:48
Мальчик во время игры вдохнул в себя колпачок от ручки и стал задыхаться. Ему вызвали скорую. Врачи отвезли ребенка в клинику с одышкой, свистящим кашлем и болью в груди и горле. Выяснилось, что колпачок застрял у него в правом бронхе, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Медики сделали пациенту бронхоскопию, применив внутривенный наркоз. Во время процедуры отоларинголог и эндоскопист убрал из бронха инородное тело при помощи щипцов.
Напомним, в Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь жителю Китая, который перенес тяжелый инсульт.