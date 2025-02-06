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Posted 6 февраля, 09:46

Published 6 февраля, 09:46

Modified 6 февраля, 09:48

Updated 6 февраля, 09:48

В Каменске-Уральском 10-летний мальчик чуть не задохнулся из-за колпачка от ручки

В Каменске-Уральском 10-летний мальчик чуть не задохнулся из-за колпачка от ручки

6 февраля 2025, 09:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском врачи спасли ребенка, который вдохнул колпачок от шариковой ручки.

Мальчик во время игры вдохнул в себя колпачок от ручки и стал задыхаться. Ему вызвали скорую. Врачи отвезли ребенка в клинику с одышкой, свистящим кашлем и болью в груди и горле. Выяснилось, что колпачок застрял у него в правом бронхе, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Медики сделали пациенту бронхоскопию, применив внутривенный наркоз. Во время процедуры отоларинголог и эндоскопист убрал из бронха инородное тело при помощи щипцов.

Напомним, в Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь жителю Китая, который перенес тяжелый инсульт.

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