В Каменске-Уральском 10-летний мальчик чуть не задохнулся из-за колпачка от ручки

Мальчик во время игры вдохнул в себя колпачок от ручки и стал задыхаться. Ему вызвали скорую. Врачи отвезли ребенка в клинику с одышкой, свистящим кашлем и болью в груди и горле. Выяснилось, что колпачок застрял у него в правом бронхе, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.