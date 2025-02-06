В Нижнем Тагиле еще четверо долгожителей-фронтовиков получили медали

Среди получателей медалей — Андрей Леонидович Бряков (97 лет), Наиля Рахматулловна Ошевская (101 год), Вениамин Александрович Соболев (100 лет) и Азгар Хисматович Нугманов (97 лет). Каждый из этих людей прошел через тяжелые испытания военных лет и остался верен своей стране, сообщает в своем telegram-канале Владислав Пинаев.