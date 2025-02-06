В Нижнем Тагиле еще четверо долгожителей-фронтовиков получили медали

Posted 6 февраля, 16:45
Published 6 февраля, 16:45
Modified 6 февраля, 16:47
Updated 6 февраля, 16:47
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев продолжает чествование участников Великой Отечественной войны, вручая им юбилейные медали «80 лет Победы». Эти награды учреждены указом Президента России и являются символом признания заслуг перед Родиной.
Среди получателей медалей — Андрей Леонидович Бряков (97 лет), Наиля Рахматулловна Ошевская (101 год), Вениамин Александрович Соболев (100 лет) и Азгар Хисматович Нугманов (97 лет). Каждый из этих людей прошел через тяжелые испытания военных лет и остался верен своей стране, сообщает в своем telegram-канале Владислав Пинаев.
Глава города отметил, что ветераны заслуживают самого глубокого уважения и благодарности. Он подчеркнул, что администрация города сделает все возможное, чтобы поддержать их и выразить признательность за героизм и стойкость.