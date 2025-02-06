В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду

В связи с этим до окончания ремонта воды не будет на двух улицах. На улице Парковая временно отсутствует водоснабжение в домах 1, 3, 4, 6, 7, 9. На улице Пихтовая нет воды в домах 32, 36, 38, 40, 44, 46.