В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду

Posted 6 февраля, 12:26
Published 6 февраля, 12:26
Modified 6 февраля, 12:28
Updated 6 февраля, 12:28
Коммунальная авария произошла на улице Парковая, 1.
В связи с этим до окончания ремонта воды не будет на двух улицах. На улице Парковая временно отсутствует водоснабжение в домах 1, 3, 4, 6, 7, 9. На улице Пихтовая нет воды в домах 32, 36, 38, 40, 44, 46.
Для жителей этих домов будет организован подвоз воды, сообщает «Водоканал-НТ».
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила из-за аварии отключили отопление.