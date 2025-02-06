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Posted 6 февраля, 12:26

Published 6 февраля, 12:26

Modified 6 февраля, 12:28

Updated 6 февраля, 12:28

В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду

В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду

6 февраля 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле отключили воду на 2-х улицах из-за аварии.

Коммунальная авария произошла на улице Парковая, 1.

В связи с этим до окончания ремонта воды не будет на двух улицах. На улице Парковая временно отсутствует водоснабжение в домах 1, 3, 4, 6, 7, 9. На улице Пихтовая нет воды в домах 32, 36, 38, 40, 44, 46.

Для жителей этих домов будет организован подвоз воды, сообщает «Водоканал-НТ».

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила из-за аварии отключили отопление.

В Нижнем Тагиле на улице Круговая отключили отопление и воду
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Коммунальная авария#Екатеринбург#Авария
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