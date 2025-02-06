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Posted 6 февраля, 08:56

Published 6 февраля, 08:56

Modified 6 февраля, 08:58

Updated 6 февраля, 08:58

В Нижнем Тагиле на улице Малышева квартиру топит фекалиями

В Нижнем Тагиле на улице Малышева квартиру топит фекалиями

6 февраля 2025, 08:56
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле жильцы дома № 9 Малышева не богут добиться откачки канализации.

Жильцы одной из квартир данного дома уже третьи сутки не могут добиться прочистки канализации. Их квартиру заливает фекалиями.

«Водоканал» отправляет жильцов в Управляющую компанию, а УК направляет их обратно в «Водоканал». И так трое суток. Ситуация создалась патовая. Тагильчане обратились за помощью в СМИ, пишет «ЧП Нижний Тагил».

Напомним, жители Первоуральска пожаловались на запах фекалий в городе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Канализация#Екатеринбург#Инцидент
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