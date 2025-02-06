В Нижнем Тагиле на улице Малышева квартиру топит фекалиями

Posted 6 февраля, 08:56
Published 6 февраля, 08:56
Modified 6 февраля, 08:58
Updated 6 февраля, 08:58
Жильцы одной из квартир данного дома уже третьи сутки не могут добиться прочистки канализации. Их квартиру заливает фекалиями.
«Водоканал» отправляет жильцов в Управляющую компанию, а УК направляет их обратно в «Водоканал». И так трое суток. Ситуация создалась патовая. Тагильчане обратились за помощью в СМИ, пишет «ЧП Нижний Тагил».
Напомним, жители Первоуральска пожаловались на запах фекалий в городе.