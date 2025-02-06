В свердловском питомнике родилось 59 щенков

Posted 6 февраля, 07:19
Published 6 февраля, 07:19
Modified 6 февраля, 07:21
Updated 6 февраля, 07:21
В регионе план по воспроизводству смены поголовья служебных собак (немецких и бельгийских овчарок) был в минувшем году перевыполнен и составил 131%. Изначально планировалось 45 щенков. Питомник находится в деревне Старые Решеты на территории КП-66.
31 щенок отправился в другие регионы работать в ФСИН, а 28 остались в Свердловской области. Они будут служить в ГУФСИН, рассказали в ведомстве.
Стоит отметить, что свердловские кинологи со своими питомцами занимают места в первой тройке на Всероссийских соревнованиях и чемпионатах по многоборью.
Ранее кинологи рассказали о самых агрессивных породах собак.