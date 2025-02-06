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Posted 6 февраля, 07:19

Published 6 февраля, 07:19

Modified 6 февраля, 07:21

Updated 6 февраля, 07:21

В свердловском питомнике родилось 59 щенков

В свердловском питомнике родилось 59 щенков

6 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI.
В Свердловской области в питомнике ГУФСИН родились 59 щенков служебных собак.

В регионе план по воспроизводству смены поголовья служебных собак (немецких и бельгийских овчарок) был в минувшем году перевыполнен и составил 131%. Изначально планировалось 45 щенков. Питомник находится в деревне Старые Решеты на территории КП-66.

31 щенок отправился в другие регионы работать в ФСИН, а 28 остались в Свердловской области. Они будут служить в ГУФСИН, рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что свердловские кинологи со своими питомцами занимают места в первой тройке на Всероссийских соревнованиях и чемпионатах по многоборью.

Ранее кинологи рассказали о самых агрессивных породах собак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Собаки#Собака#Екатеринбург
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