В Свердловской области создадут туристический маршрут по местам Павла Бажова

Posted 6 февраля, 15:50
Published 6 февраля, 15:50
Modified 6 февраля, 15:52
Updated 6 февраля, 15:52
Для всех, кто хочет проникнуться духом Урала и познакомиться с творчеством выдающегося уральского писателя Павла Бажова, скоро откроется уникальная возможность. В Свердловской области разрабатывается новый туристический маршрут.
В его состав входят знаковые места, которые имеют отношение к биографии и литературному наследию Павла Бажова. Туристы смогут посетить музеи, посвященные писателю, узнать больше о его литературной деятельности и вдохновении, которое он черпал из богатств Уральских гор. Также туристы смогут познакомиться с уральскими самоцветами — теми самыми сокровищами, которые стали частью многих сказок Бажова.
Как сообщила директор Департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, этот проект станет уже третьим национальным маршрутом после Демидовского и Императорского. В дальнейшем планируется создание промышленного маршрута совместно с Челябинской областью, где туристы смогут погрузиться в историю заводов региона и поучаствовать в интерактивных программах.