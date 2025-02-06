В Свердловской области создадут туристический маршрут по местам Павла Бажова

В его состав входят знаковые места, которые имеют отношение к биографии и литературному наследию Павла Бажова. Туристы смогут посетить музеи, посвященные писателю, узнать больше о его литературной деятельности и вдохновении, которое он черпал из богатств Уральских гор. Также туристы смогут познакомиться с уральскими самоцветами — теми самыми сокровищами, которые стали частью многих сказок Бажова.