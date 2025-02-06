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Posted 6 февраля, 15:50

Published 6 февраля, 15:50

Modified 6 февраля, 15:52

Updated 6 февраля, 15:52

В Свердловской области создадут туристический маршрут по местам Павла Бажова

В Свердловской области создадут туристический маршрут по местам Павла Бажова

6 февраля 2025, 15:50
Фото: 1MI.
На Урале разрабатывают новый туристический маршрут, посвященный творчеству Павла Бажова, включающий посещение музеев и знакомство с уральскими самоцветами.

Для всех, кто хочет проникнуться духом Урала и познакомиться с творчеством выдающегося уральского писателя Павла Бажова, скоро откроется уникальная возможность. В Свердловской области разрабатывается новый туристический маршрут.

В его состав входят знаковые места, которые имеют отношение к биографии и литературному наследию Павла Бажова. Туристы смогут посетить музеи, посвященные писателю, узнать больше о его литературной деятельности и вдохновении, которое он черпал из богатств Уральских гор. Также туристы смогут познакомиться с уральскими самоцветами — теми самыми сокровищами, которые стали частью многих сказок Бажова.

Как сообщила директор Департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, этот проект станет уже третьим национальным маршрутом после Демидовского и Императорского. В дальнейшем планируется создание промышленного маршрута совместно с Челябинской областью, где туристы смогут погрузиться в историю заводов региона и поучаствовать в интерактивных программах.

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