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Posted 6 февраля, 13:22

Published 6 февраля, 13:22

Modified 6 февраля, 13:24

Updated 6 февраля, 13:24

Ветеран «Альфы» опроверг мнение священника, что любители мата на СВО гибнут первыми

6 февраля 2025, 13:22
Ветеран «Альфы» отметил, что обсценная лексика в условиях боя позволяет быстро и точно дать команду или доложить о состоянии бойца.

Агентство «Ридус» пообщалось с подполковником ФСБ в отставке, вице-президентом международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексеем Филатовым. Он прокомментировал для издания заявление московского иерея Сергея Волкова о том, что любители бранных слов чаще погибают или получают ранения в бою.

Собеседник издания предположил, что священнослужитель больше имел в виду мирскую жизнь и что не нужно использовать нецензурную лексику в присутствии детей. По мнению Филатова, никакой связи между бранными словами и умением воевать нет. Он добавил, что у бойцов могут вырываться ругательства, однако дальнейшая их судьба от этого не зависит.

Подполковник ФСБ в отставке признал, что в условиях боя нецензурная лексика иногда полезна. Она позволяет быстро и доходчиво отдавать команды или докладывать о ситуации. Он также рассказал, что, по словам генерала, который сейчас находится рядом с ним, бранные выражения должны иметь несколько смыслов, поэтому враг не может их понять. Филатов также добавил, что священник, вероятно, не был в экстремальных ситуациях и не попадал под обстрел. По его словам, нужно понимать, что есть среда, в которой человек растет, и есть выражения, которые он отлично понимает.

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