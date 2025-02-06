Ветеран «Альфы» опроверг мнение священника, что любители мата на СВО гибнут первыми

Подполковник ФСБ в отставке признал, что в условиях боя нецензурная лексика иногда полезна. Она позволяет быстро и доходчиво отдавать команды или докладывать о ситуации. Он также рассказал, что, по словам генерала, который сейчас находится рядом с ним, бранные выражения должны иметь несколько смыслов, поэтому враг не может их понять. Филатов также добавил, что священник, вероятно, не был в экстремальных ситуациях и не попадал под обстрел. По его словам, нужно понимать, что есть среда, в которой человек растет, и есть выражения, которые он отлично понимает.