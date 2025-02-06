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Posted 6 февраля, 04:36

Published 6 февраля, 04:36

Modified 6 февраля, 04:38

Updated 6 февраля, 04:38

Водителей предупредили о тумане на Пермском тракте

Водителей предупредили о тумане на Пермском тракте

6 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.
На Пермском тракте сгустился туман утром 6 февраля 2025 года.

Из-за туманности на трассе ухудшилась видимость. В связи с этим водителей предупредили об осторожности, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Так, автомобилистам рекомендуют не превышать скорость и соблюдать безопасное расстояние, а также заранее продумывать путь с учетом погоды и сохранять внимательность во время движения.

Напомним, днем 6 февраля 2025 года в Свердловской области прогнозируется температура до -3 градусов.

В ближайшие дни Свердловская область погрузится в смог
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#Елизавета Зиборова#Безопасность#Погода#Трасса#Предупреждение#Туман#Екатеринбург#Автомобилисты#Пермский тракт#Уралуправтодор
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