Водителей предупредили о тумане на Пермском тракте

Posted 6 февраля, 04:36
Published 6 февраля, 04:36
Modified 6 февраля, 04:38
Updated 6 февраля, 04:38
Из-за туманности на трассе ухудшилась видимость. В связи с этим водителей предупредили об осторожности, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Так, автомобилистам рекомендуют не превышать скорость и соблюдать безопасное расстояние, а также заранее продумывать путь с учетом погоды и сохранять внимательность во время движения.
Напомним, днем 6 февраля 2025 года в Свердловской области прогнозируется температура до -3 градусов.