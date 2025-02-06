Житель Екатеринбурга спас пенсионера от сердечного приступа

Екатеринбурженец, оказавшийся вовремя рядом, незамедлительно вызвал скорую помощь. По его словам сотрудники долго расспрашивали где произошел инцидент, что и как случилось, но тем не менее приехала реанимация незамедлительно. Сотрудники скорой помощи забрали пенсионера в ближайшие медицинское учреждение, что с ним сейчас — неизвестно.