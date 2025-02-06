Житель Екатеринбурга спас пенсионера от сердечного приступа

Posted 6 февраля, 16:25
Published 6 февраля, 16:25
Modified 6 февраля, 16:27
Updated 6 февраля, 16:27
В столице Среднего Урала по улице Степана Разина местный житель увидел тело, лежащее на снегу. Подойдя ближе, молодой человек понял, что это пожилой мужчина. Пенсионер лежал с закрытыми глазами, но подавал признаки жизни — его грудь поднималась и опускалась. Рядом с ним находился пакет с продуктами, а такжебыли обнаружены лекарства для сердца, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+».
Екатеринбурженец, оказавшийся вовремя рядом, незамедлительно вызвал скорую помощь. По его словам сотрудники долго расспрашивали где произошел инцидент, что и как случилось, но тем не менее приехала реанимация незамедлительно. Сотрудники скорой помощи забрали пенсионера в ближайшие медицинское учреждение, что с ним сейчас — неизвестно.