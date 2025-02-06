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Posted 6 февраля, 16:25

Published 6 февраля, 16:25

Modified 6 февраля, 16:27

Updated 6 февраля, 16:27

Житель Екатеринбурга спас пенсионера от сердечного приступа

Житель Екатеринбурга спас пенсионера от сердечного приступа

6 февраля 2025, 16:25
Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+».
Житель Екатеринбурга обнаружил лежащего на снегу пожилого мужчину, рядом с которым были таблетки для сердца. Он оперативно вызвал скорую помощь, после чего пенсионер был доставлен в больницу.

В столице Среднего Урала по улице Степана Разина местный житель увидел тело, лежащее на снегу. Подойдя ближе, молодой человек понял, что это пожилой мужчина. Пенсионер лежал с закрытыми глазами, но подавал признаки жизни — его грудь поднималась и опускалась. Рядом с ним находился пакет с продуктами, а такжебыли обнаружены лекарства для сердца, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+».

Екатеринбурженец, оказавшийся вовремя рядом, незамедлительно вызвал скорую помощь. По его словам сотрудники долго расспрашивали где произошел инцидент, что и как случилось, но тем не менее приехала реанимация незамедлительно. Сотрудники скорой помощи забрали пенсионера в ближайшие медицинское учреждение, что с ним сейчас — неизвестно.

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