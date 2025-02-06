Жителю Красноуфимска грозит до 5 лет за угрозу убийством газовщикам

Posted 6 февраля, 07:02
Published 6 февраля, 07:02
Modified 6 февраля, 07:04
Updated 6 февраля, 07:04
Сотрудники газовой службы пришли в дом на Советской улице для проверки газового оборудования. Во время проверки они выяснили, что в квартире, где проживал обвиняемый, нужно отключить плиту от газа из-за ее неисправного состояния, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
В этот момент хозяин квартиры был в нетрезвом состоянии. В ответ на сообщение газовщиков мужчина схватил травматическое оружие и стал угрожать, что он их убьет. Кроме того, он не выпускал их из квартиры и требовал восстановить газоснабжение.
В итоге горожанина удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге злоумышленники ворвались в частный дом и ограбили хозяина. В полиции ведется расследование.