Жителю Красноуфимска грозит до 5 лет за угрозу убийством газовщикам

В этот момент хозяин квартиры был в нетрезвом состоянии. В ответ на сообщение газовщиков мужчина схватил травматическое оружие и стал угрожать, что он их убьет. Кроме того, он не выпускал их из квартиры и требовал восстановить газоснабжение.