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Posted 6 февраля, 07:02

Published 6 февраля, 07:02

Modified 6 февраля, 07:04

Updated 6 февраля, 07:04

Жителю Красноуфимска грозит до 5 лет за угрозу убийством газовщикам

Жителю Красноуфимска грозит до 5 лет за угрозу убийством газовщикам

6 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.
В Красноуфимске местный житель напал на сотрудников газовой службы и угрожал им убийством. Происшествие случилось 19 ноября 2024 года.

Сотрудники газовой службы пришли в дом на Советской улице для проверки газового оборудования. Во время проверки они выяснили, что в квартире, где проживал обвиняемый, нужно отключить плиту от газа из-за ее неисправного состояния, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

В этот момент хозяин квартиры был в нетрезвом состоянии. В ответ на сообщение газовщиков мужчина схватил травматическое оружие и стал угрожать, что он их убьет. Кроме того, он не выпускал их из квартиры и требовал восстановить газоснабжение.

В итоге горожанина удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге злоумышленники ворвались в частный дом и ограбили хозяина. В полиции ведется расследование.

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