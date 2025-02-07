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Posted 7 февраля, 16:19

Published 7 февраля, 16:19

Modified 7 февраля, 16:21

Updated 7 февраля, 16:21

В Каменске-Уральском 19-летний парень убил двух человек и «залег на дно»

19-летний житель Каменска-Уральского убил двух человек после многодневного запоя

7 февраля 2025, 16:19
Фото: Валерий Горелых.

В Каменске-Уральском 19-летний парень убил двух человек и «залег на дно»

Многодневный запой 19-летнего молодого человека з Каменска-Уральского закончился трагедией. Он жестоко расправился с мужчиной и женщиной, а затем пытался скрыться от правосудия.

Обстоятельства жестокого преступления, совершенного подозреваемым 4 февраля, выясняют следователи СУ СК России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

19-летний юноша в январе познакомился с двумя местными жителями, мужчиной и женщиной. Вместе они регулярно употребляли спиртные напитки. Одно из застолий закончилось трагически. Ссора началась на почве ревности: сначала фигурант расправился с мужчиной 1985 года рождения, а когда в драку вмешалась его сожительница, убил и ее. Для расправы над второй жертвой он использовал не только нож, но и молоток.

Далее с места преступления молодой человек скрылся. Как отметил руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых, ранее он уже был судим, но за грабеж. Однако новое совершенное преступление поразило даже опытных криминалистов.

Жестокая расправа поразила даже бывалых сыщиков
Жестокая расправа поразила даже бывалых сыщиков. Фото: СУ СК РФ Свердловской области
В этот раз особо тяжкому злодеянию предшествовало многодневное употребление фигурантом алкоголя. В иные дни, по словам самого задержанного, он выпивал до восьми полуторалитровых бутылок пива. При этом, как пояснил молодой человек, он всегда оставался в адекватном состоянии, поскольку «его организм устойчив к алкоголю», — отметил Горелых.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Также ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Тагиле отправили в тюрьму мужчину, которой во время застолья убил свою сожительницу.

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