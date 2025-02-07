19-летний житель Каменска-Уральского убил двух человек после многодневного запоя

19-летний юноша в январе познакомился с двумя местными жителями, мужчиной и женщиной. Вместе они регулярно употребляли спиртные напитки. Одно из застолий закончилось трагически. Ссора началась на почве ревности: сначала фигурант расправился с мужчиной 1985 года рождения, а когда в драку вмешалась его сожительница, убил и ее. Для расправы над второй жертвой он использовал не только нож, но и молоток.