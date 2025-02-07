19-летний житель Каменска-Уральского убил двух человек после многодневного запоя

Posted 7 февраля, 16:19
Published 7 февраля, 16:19
Modified 7 февраля, 16:21
Updated 7 февраля, 16:21
Обстоятельства жестокого преступления, совершенного подозреваемым 4 февраля, выясняют следователи СУ СК России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
19-летний юноша в январе познакомился с двумя местными жителями, мужчиной и женщиной. Вместе они регулярно употребляли спиртные напитки. Одно из застолий закончилось трагически. Ссора началась на почве ревности: сначала фигурант расправился с мужчиной 1985 года рождения, а когда в драку вмешалась его сожительница, убил и ее. Для расправы над второй жертвой он использовал не только нож, но и молоток.
Далее с места преступления молодой человек скрылся. Как отметил руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых, ранее он уже был судим, но за грабеж. Однако новое совершенное преступление поразило даже опытных криминалистов.
В этот раз особо тяжкому злодеянию предшествовало многодневное употребление фигурантом алкоголя. В иные дни, по словам самого задержанного, он выпивал до восьми полуторалитровых бутылок пива. При этом, как пояснил молодой человек, он всегда оставался в адекватном состоянии, поскольку «его организм устойчив к алкоголю», — отметил Горелых.
Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Также ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в Тагиле отправили в тюрьму мужчину, которой во время застолья убил свою сожительницу.