370 тысяч опасных хризантем из Нидерландов сожгли в Свердловской области

Posted 7 февраля, 09:53
Published 7 февраля, 09:53
Modified 7 февраля, 09:55
Updated 7 февраля, 09:55
Как стало известно от пресс-службы Россельхознадзора, 4 февраля 2025 года транзитом через Латвию из Нидерландов в аэропорт Кольцово была ввезена 371 тысяча хризантем. Однако, при проверке оказалось, что они заражены вредителем цветочного трипса.
Это подтвердили лабораторные исследования, поэтому вся партия была направлена на уничтожение путем сожжения.
Ранее в Свердловской области была обнаружена крупная партия мяса без необходимых документов, которая могла быть опасна для местных жителей.