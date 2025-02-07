370 тысяч опасных хризантем из Нидерландов сожгли в Свердловской области

Как стало известно от пресс-службы Россельхознадзора, 4 февраля 2025 года транзитом через Латвию из Нидерландов в аэропорт Кольцово была ввезена 371 тысяча хризантем. Однако, при проверке оказалось, что они заражены вредителем цветочного трипса.