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Posted 7 февраля, 09:53

Published 7 февраля, 09:53

Modified 7 февраля, 09:55

Updated 7 февраля, 09:55

370 тысяч опасных хризантем из Нидерландов сожгли в Свердловской области

370 тысяч опасных хризантем из Нидерландов сожгли в Свердловской области

7 февраля 2025, 09:53
Фото: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Крупная партия зараженных хризантем была уничтожена в Свердловской области. Сожгли более 370 тысяч цветов.

Как стало известно от пресс-службы Россельхознадзора, 4 февраля 2025 года транзитом через Латвию из Нидерландов в аэропорт Кольцово была ввезена 371 тысяча хризантем. Однако, при проверке оказалось, что они заражены вредителем цветочного трипса.

Это подтвердили лабораторные исследования, поэтому вся партия была направлена на уничтожение путем сожжения.

Ранее в Свердловской области была обнаружена крупная партия мяса без необходимых документов, которая могла быть опасна для местных жителей.

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