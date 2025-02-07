Беременная жительница Каменска-Уральского заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Женщину, управлявшую автомобилем Chevrolet, остановили автоинспекторы в городе Катайске Курганской области. Свердловчанка находилась в пьяном состоянии. Также оказалось, что в 2022 году ее уже лишали прав за управление транспортом в пьяном виде, рассказали в пресс-службе Катайского районного суда.