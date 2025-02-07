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Posted 7 февраля, 04:43

Published 7 февраля, 04:43

Modified 7 февраля, 04:45

Updated 7 февраля, 04:45

Беременная жительница Каменска-Уральского заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Беременная жительница Каменска-Уральского заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

7 февраля 2025, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.
36-летняя женщина в Каменске-Уральском управляла автомобилем в нетрезвом виде 29 апреля 2024 года.

Женщину, управлявшую автомобилем Chevrolet, остановили автоинспекторы в городе Катайске Курганской области. Свердловчанка находилась в пьяном состоянии. Также оказалось, что в 2022 году ее уже лишали прав за управление транспортом в пьяном виде, рассказали в пресс-службе Катайского районного суда.

Суд при вынесении приговора учел беременность женщины и наличие маленького ребенка. Ей назначили выплату штрафа, размер которого составил 200 тысяч рублей, а также запретили ездить за рулем на протяжении двух лет.

Напомним, в конце минувшего года жительница Верхнего Тагила попалась на повторном вождении автомобиля в пьяном виде. Над ней состоится суд.

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