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Posted 7 февраля, 15:06

Published 7 февраля, 15:06

Modified 7 февраля, 15:08

Updated 7 февраля, 15:08

Более 100 уральцев хотят сдать билеты в связи с отменой концерта Стаса Михайлова

Более 100 уральцев хотят сдать билеты в связи с отменой концерта Стаса Михайлова

7 февраля 2025, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области Стасу Михайлову предлагают не прибегая к судебным тяжбам вернуть деньги за билеты после отмены его концерта.

Жители Свердловской области обратились в Роспотребнадзор с требованием вернуть деньги за билеты за сорванный концерт.

Мероприятие организовал ООО «РокФест». Концерт 2 раза переносили, а затем совсем отменили.

Роспотребнадзор предложил урегулировать эту проблему без привлечения суда. Для этого организатору надо вернуть стоимость билетов в течение 10 дней. В случае отказа, будет подаст коллективный иск в суд, сообщает ведомство.

Напомним, Альбина Сексова лишилась концерта в Екатеринбурге.

Более 50 свердловчан подали в суд на организатора концерта Стаса Михайлова
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Концерт#Отмена#Екатеринбург#Инцидент
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