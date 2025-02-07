Более 100 уральцев хотят сдать билеты в связи с отменой концерта Стаса Михайлова

Posted 7 февраля, 15:06
Published 7 февраля, 15:06
Modified 7 февраля, 15:08
Updated 7 февраля, 15:08
Жители Свердловской области обратились в Роспотребнадзор с требованием вернуть деньги за билеты за сорванный концерт.
Мероприятие организовал ООО «РокФест». Концерт 2 раза переносили, а затем совсем отменили.
Роспотребнадзор предложил урегулировать эту проблему без привлечения суда. Для этого организатору надо вернуть стоимость билетов в течение 10 дней. В случае отказа, будет подаст коллективный иск в суд, сообщает ведомство.
Напомним, Альбина Сексова лишилась концерта в Екатеринбурге.