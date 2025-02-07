Что подарить тем, кто не любит цветы

Некоторые люди очень любят цветы, но по причине аллергии предпочитают не рисковать и обходятся без ароматных растений. И действительно, дарить розы аллергику будет не очень хорошей идеей, поскольку они имеют свойство выделять в воздух довольно много пыльцы. Но есть и безопасные в этом плане цветы, к примеру скромная бегония или орхидея в горшке. Также можно присмотреться к маргариткам или тюльпанам.