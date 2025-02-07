Что подарить тем, кто не любит цветы

Posted 7 февраля, 17:02
Published 7 февраля, 17:02
Modified 7 февраля, 17:02
Updated 7 февраля, 17:02
В таких случаях следует мыслить нестандартно. О том, что подарить тем, кто не любит живые цветы, узнала Общественная служба новостей.
Цветы — это очень красиво, однако не все любят получать их в качестве презента. Предлагаем несколько альтернативных вариантов, которые могут заменить тот же букет белых или красных роз.
Вместо живых цветов можно преподнести человеку съедобные растения. Подобные лакомства имеют сладкий привкус, их использовали в кулинарии на протяжении веков для украшения кондитерских изделий. В течение времени съедобные цветы становились всё популярнее и из разряда оригинальных украшений для тортов и пирожных стали всё чаще применяться и в прочих блюдах.
Помимо десертов, съедобные цветы широко стали использовать в салатах и даже бутербродах. К примеру, кулинары зачастую украшают еду цветками артишока, каперсов, гвоздики и цукини.
Еще один творческий и нестандартный вариант съедобных цветов — вырезание их из овощей и фруктов. Данный вид мастерства даже имеет свое название — карвинг. Выглядит это очень эффектно, ведь из той же тыквы или груши можно вырезать замысловатые узоры, бутоны, лепестки и листочки.
Для сладкоежек готовят «цветы» из карамели, шоколада и зефира на палочках. Можно самостоятельно собрать целый букет из разнообразных конфет. Украсьте презент свежей зеленью и красивой ленточкой.
Кстати, если вы умеете готовить, то можно испечь торт в виде цветка. Поищите несложные рецепты, их сейчас представлено множество, в том числе для тех, кто следит за фигурой.
Да, это всё те же съедобные букеты, но их можно рассматривать как отдельный очень популярный вид подарка. Букеты из клубники делают совершенно разными: окунают свежие ягоды в шоколад, посыпают орешками, оформляют бутонами роз, добавляют зефир или прочие конфеты. Такой подарок выглядит, будто букет красных роз, вот только из съедобной клубники.
Большим плюсом букета из клубники является то, что его можно приготовить самостоятельно у себя на кухне. Для этого достаточно запастись свежей клубникой, специальным темперированным шоколадом, посыпками на ваш вкус и красивым декором, чтобы оформить букет.
Некоторые люди очень любят цветы, но по причине аллергии предпочитают не рисковать и обходятся без ароматных растений. И действительно, дарить розы аллергику будет не очень хорошей идеей, поскольку они имеют свойство выделять в воздух довольно много пыльцы. Но есть и безопасные в этом плане цветы, к примеру скромная бегония или орхидея в горшке. Также можно присмотреться к маргариткам или тюльпанам.
Альтернативой для тех, кому совсем не нравится вид и аромат цветов, будет фруктовый букет или корзина с ягодами и фруктами. В принципе, содержимое корзины может быть совершенно разное: будь то ананасы, виноград, черешня, чернослив или финики. Ориентируйтесь на личные вкусы человека. Поэтому, если он является страстным кофеманом или любителем чая, почему бы не составить ему композицию из этих позиций.