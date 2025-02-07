Депутат Свердловской области предложила ввести уроки полового воспитания в школах

Кроме того, на уроках полового воспитания, по ее мнению, стоит поднимать вопрос абортов. Сама же Жанна Рябцева считает их неуместными, но отмечает, что все зависит от контекста ситуации. При этом в частных клиниках она предлагает аборты запретить, потому что в обычной больнице психологи могут отговорить женщину от такого решения.