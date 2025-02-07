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Posted 7 февраля, 15:48

Published 7 февраля, 15:48

Modified 7 февраля, 15:50

Updated 7 февраля, 15:50

Депутат Свердловской области предложила ввести уроки полового воспитания в школах

Депутат Свердловской области предложила ввести уроки полового воспитания в школах

7 февраля 2025, 15:48
Фото: 1MI.
Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева заявила в эфире «ОТВ» ввести уроки полового воспитания в школах. На занятиях, по ее мнению, нужно рассказывать о том, как появляются дети, а также об абортах.

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева выступила на телевидении, где выступила за введение уроков полового воспитания в учебных учреждениях основного общего образования. По мнению женщины, в процессе обучения дети должны получить представление о том, как происходит зачатие, а не ограничиваться обсуждением важности семьи, сообщает «ОТВ».

Кроме того, на уроках полового воспитания, по ее мнению, стоит поднимать вопрос абортов. Сама же Жанна Рябцева считает их неуместными, но отмечает, что все зависит от контекста ситуации. При этом в частных клиниках она предлагает аборты запретить, потому что в обычной больнице психологи могут отговорить женщину от такого решения.

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