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Posted 7 февраля, 14:56

Published 7 февраля, 14:56

Modified 7 февраля, 14:58

Updated 7 февраля, 14:58

До ноля градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в выходные

До ноля градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в выходные

7 февраля 2025, 14:56
Фото: 1MI.
Днем в воскресенье, 9 февраля 2025 года, в Нижнем Тагиле прогнозируется потепление до ноля градусов.

В оба выходных дня будет ясно и малооблачно, уверяют синоптики Гисметео. В субботу, 8 февраля, среднесуточная температура в городе составит -8 градусов: днем — до -5 градусов, ночью — до -11 градусов. А вот в воскресенье воздух уже прогреется до ноля градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов.

Осадков в конце недели не ожидается, также как и магнитных бурь. Ветер будет умеренным, до восьми метров в секунду. В связи с погодными условиями возможен гололед.

Напомним, что январь 2025 года стал самым теплым за последние 18 лет в Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Потепление#Снег#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Синоптики#Зима#Природа#Екатеринбург#Февраль
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