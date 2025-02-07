До ноля градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в выходные

В оба выходных дня будет ясно и малооблачно, уверяют синоптики Гисметео. В субботу, 8 февраля, среднесуточная температура в городе составит -8 градусов: днем — до -5 градусов, ночью — до -11 градусов. А вот в воскресенье воздух уже прогреется до ноля градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов.