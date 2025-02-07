До ноля градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в выходные

Posted 7 февраля, 14:56
Published 7 февраля, 14:56
Modified 7 февраля, 14:58
Updated 7 февраля, 14:58
В оба выходных дня будет ясно и малооблачно, уверяют синоптики Гисметео. В субботу, 8 февраля, среднесуточная температура в городе составит -8 градусов: днем — до -5 градусов, ночью — до -11 градусов. А вот в воскресенье воздух уже прогреется до ноля градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов.
Осадков в конце недели не ожидается, также как и магнитных бурь. Ветер будет умеренным, до восьми метров в секунду. В связи с погодными условиями возможен гололед.
Напомним, что январь 2025 года стал самым теплым за последние 18 лет в Свердловской области.