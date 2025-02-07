«Домклик» представил рейтинг регионов по цене однушек на вторичке

По полученным данным, сильнее всего цены упали в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области. В Пермском крае за год стоимость квадратного метра на площадке «Домклик» уменьшилась на 4,8%, достигнув 81,7 тысячи рублей. В Свердловской области снижение составило 4,7%, установившись на уровне 103,7 тысячи рублей за квадратный метр, а в Красноярском крае снижение было на 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет newsnn.ru.