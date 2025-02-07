«Домклик» представил рейтинг регионов по цене однушек на вторичке

Posted 7 февраля, 13:39
Published 7 февраля, 13:39
Modified 7 февраля, 13:41
Updated 7 февраля, 13:41
Медианная стоимость квадратного метра данных квартир была выведена на основе анализа объявлений на сайте «Домклик» за период с февраля 2024-го по февраль 2025 года.
По полученным данным, сильнее всего цены упали в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области. В Пермском крае за год стоимость квадратного метра на площадке «Домклик» уменьшилась на 4,8%, достигнув 81,7 тысячи рублей. В Свердловской области снижение составило 4,7%, установившись на уровне 103,7 тысячи рублей за квадратный метр, а в Красноярском крае снижение было на 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет newsnn.ru.
Также падение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке было зафиксировано в Челябинской области — на 2,6%, до 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской области стоимость уменьшилась на 2,5%, до 142 тысяч рублей за квадратный метр, а в Московской области — на 2,3%, составив 166 тысяч рублей.
Кроме того, небольшой спад цен на однокомнатные квартиры вторичного рынка отмечался в Башкортостане, где цена за квадратный метр уменьшилась на 0,3% за год и составила 89 тысяч рублей.