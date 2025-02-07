Екатеринбуржец, который помогал «отмазывать» от армии, заплатит 4,3 млн рублей

Posted 7 февраля, 10:57
Published 7 февраля, 10:57
Modified 7 февраля, 10:59
Updated 7 февраля, 10:59
Бизнесмену придется заплатить 4,3 млн рублей. Он участвовал в схеме по «отмазыванию» молодежи призывного возраста от армии.
Изначально его оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако после апелляции прокурора сумма возросла до 4 300 000 рублей. Предприниматель, совместно с бывшим военкомом и другими сотрудниками военкомата, ставил призывникам фиктивные диагнозы, получая взятки от родителей. Его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве.
Ранее у жителя Свердловской области изъяли машину за 547 штрафов из-за родственника.