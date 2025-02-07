tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 10:57

Published 7 февраля, 10:57

Modified 7 февраля, 10:59

Updated 7 февраля, 10:59

Екатеринбуржец, который помогал «отмазывать» от армии, заплатит 4,3 млн рублей

Екатеринбуржец, который помогал «отмазывать» от армии, заплатит 4,3 млн рублей

7 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI.
Жителю Екатеринбурга, который помогал уклонистам, увеличили штраф в более чем 40 раз.

Бизнесмену придется заплатить 4,3 млн рублей. Он участвовал в схеме по «отмазыванию» молодежи призывного возраста от армии.

Изначально его оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако после апелляции прокурора сумма возросла до 4 300 000 рублей. Предприниматель, совместно с бывшим военкомом и другими сотрудниками военкомата, ставил призывникам фиктивные диагнозы, получая взятки от родителей. Его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве.

Ранее у жителя Свердловской области изъяли машину за 547 штрафов из-за родственника.

Владельцы старых автомобилей на Урале будут платить штрафы за загрязнение воздуха
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Штраф#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика