Экономист раскрыла, почему рост рубля обернётся проблемами

В последние недели рубль укрепляется по отношению к доллару, вызывая вопросы о причинах и последствиях такого движения. На первый взгляд, это может показаться позитивной новостью, но экономисты предупреждают, что не всё так однозначно.

Экономист Елена Ведута в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей прокомментировала ситуацию. «Конечно, доллар всё равно дальше будет повышаться по отношению к рублю. Хотя, если смотреть исторически, падение доллара иногда использовалось как инструмент для усиления американского экспорта. Например, в 30-х годах, когда США выходили из глобального кризиса по программе „Нового курса“ Рузвельта, доллар ослаб почти на 60%. Позже его стабилизировали на уровне 30–60% от прежней стоимости. Это дало толчок экспорту», — указала она. Но применима ли эта модель к текущей ситуации? «Меня удивляет, что рубль укрепляется, потому что объективных причин для этого нет. Российская экономика сейчас преимущественно ориентирована на военные цели, а курс национальной валюты обычно отражает потребительские блага, доступные на рынке. В условиях, когда покупательная способность падает из-за инфляции, рост рубля выглядит странно. Возможно, это временный спекулятивный момент, но он не продлится долго», — пояснила Ведута. Кроме того, фактором, влияющим на мировую экономику, по её словам, остаётся торговая война между США и Китаем. «Введение пошлин бьёт по карману населения в обеих странах.Таможенные войны — это всегда война против собственного населения. Олигархи выигрывают, а реальные доходы граждан падают», — отметила эксперт. Существует стратегия «слабый доллар — сильная Америка», когда США намеренно ослабляют свою валюту, чтобы снизить импорт и усилить конкурентоспособность национального производства. Однако в отношении рубля Ведута остаётся скептичной. «В нашей экономической ситуации укрепление рубля не имеет реальных оснований. Скорее, мы увидим продолжение валютных манёвров, в которых юань, доллар и рубль будут конкурировать, но конечным результатом станет снижение покупательной способности большинства населения», — считает специалист. Таким образом, текущие колебания рубля — это не показатель его стабильности, а временное явление, за которым могут последовать новые скачки курса и дальнейшее падение реальных доходов.