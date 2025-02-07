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Posted 7 февраля, 06:08

Published 7 февраля, 06:08

Modified 7 февраля, 06:08

Updated 7 февраля, 06:08

Экономист раскрыла, почему рост рубля обернётся проблемами

7 февраля 2025, 06:08
В последние недели рубль укрепляется по отношению к доллару, вызывая вопросы о причинах и последствиях такого движения. На первый взгляд, это может показаться позитивной новостью, но экономисты предупреждают, что не всё так однозначно.

Экономист Елена Ведута в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей прокомментировала ситуацию.

«Конечно, доллар всё равно дальше будет повышаться по отношению к рублю. Хотя, если смотреть исторически, падение доллара иногда использовалось как инструмент для усиления американского экспорта. Например, в 30-х годах, когда США выходили из глобального кризиса по программе „Нового курса“ Рузвельта, доллар ослаб почти на 60%. Позже его стабилизировали на уровне 30–60% от прежней стоимости. Это дало толчок экспорту», — указала она.

Но применима ли эта модель к текущей ситуации?

«Меня удивляет, что рубль укрепляется, потому что объективных причин для этого нет. Российская экономика сейчас преимущественно ориентирована на военные цели, а курс национальной валюты обычно отражает потребительские блага, доступные на рынке. В условиях, когда покупательная способность падает из-за инфляции, рост рубля выглядит странно. Возможно, это временный спекулятивный момент, но он не продлится долго», — пояснила Ведута.

Кроме того, фактором, влияющим на мировую экономику, по её словам, остаётся торговая война между США и Китаем.

«Введение пошлин бьёт по карману населения в обеих странах.Таможенные войны — это всегда война против собственного населения. Олигархи выигрывают, а реальные доходы граждан падают», — отметила эксперт.

Существует стратегия «слабый доллар — сильная Америка», когда США намеренно ослабляют свою валюту, чтобы снизить импорт и усилить конкурентоспособность национального производства. Однако в отношении рубля Ведута остаётся скептичной.

«В нашей экономической ситуации укрепление рубля не имеет реальных оснований. Скорее, мы увидим продолжение валютных манёвров, в которых юань, доллар и рубль будут конкурировать, но конечным результатом станет снижение покупательной способности большинства населения», — считает специалист.

Таким образом, текущие колебания рубля — это не показатель его стабильности, а временное явление, за которым могут последовать новые скачки курса и дальнейшее падение реальных доходов.

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