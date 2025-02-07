Есть ли кофе в растворимом кофе?

Конечно, растворимый кофе не может конкурировать с натуральным по интенсивности вкуса и аромата. Однако и у него есть свои преимущества. Во-первых, это быстрота приготовления — одна минута, и напиток готов. Во-вторых, больший срок хранения по сравнению с молотым. В-третьих, компактность упаковки — легко брать с собой в поездки.