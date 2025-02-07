Есть ли кофе в растворимом кофе?

Posted 7 февраля, 15:12
Published 7 февраля, 15:12
Modified 7 февраля, 15:14
Updated 7 февраля, 15:14
Сразу же отвечаем на вопрос: да, растворимый кофе — это настоящий кофе. Конечно, для его производства используется более дешевое сырье, однако это те же кофейные зерна, что и в натуральном молотом.
Перед тем как попасть на ваш стол, напиток проходит множество этапов обработки для преобразования кофейных зерен в порошок или гранулы, которые растворяются в кипятке буквально за секунды. Для производства обычно берут сорта арабика и робуста либо их смесь. Зерна обжаривают, а затем измельчают в пыль.
Далее под высоким давлением из кофейных зерен извлекается вся влага, а затем порошок сушат, герметично упаковывают и отправляют в магазины.
Ходят слухи, что растворимый кофе создается из «кофейных отходов» или наполнителей, не имеющих никакого отношения к настоящим зернам. Это миф. Производители используют кофейные зерна, просто технология их обработки отличается. Да, некоторые бренды могут добавлять ароматизаторы для улучшения вкуса, но это должны быть натуральные компоненты.
Растворимый кофе — тоже кофе. Но он проходит гораздо больше этапов обработки, из‑за чего может терять в полезности, вкусе и аромате. Это не яд, а просто напиток с меньшим содержанием антиоксидантов. Однако все исследования проводятся именно на зерновом варианте, — отмечает нутрициолог Association of Nutrition Мария Кардакова.
Конечно, растворимый кофе не может конкурировать с натуральным по интенсивности вкуса и аромата. Однако и у него есть свои преимущества. Во-первых, это быстрота приготовления — одна минута, и напиток готов. Во-вторых, больший срок хранения по сравнению с молотым. В-третьих, компактность упаковки — легко брать с собой в поездки.
Конечно, любители насыщенного вкуса предпочтут чашечку свежесваренной арабики, но для повседневного использования растворимый стал настоящей находкой.
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