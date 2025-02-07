Куда пойти учиться после школы? Топ вузов Свердловской области

Примечательно, что большинство факультетов предполагает обучение не только на бесплатной основе. Так, самым дорогим станет магистратура по «Дизайну» Уральского гуманитарного института (УрФУ) — 328 тысяч рублей по договору. Общий проходной балл на бакалавриат (стоимость 299 тысяч рублей) за экзамены по русскому языку, иностранному языку или истории и внутреннему экзамену, согласно данным 2025 года, должен превышать 259 — на бюджет (конкурс 32 человека на место) и 141 — на контракт (конкурс 3 человека на место). Самыми популярными направлениями среди абитуриентов считаются прикладная информатика, информационные системы и юриспруденция. Больше всего бюджетных мест предоставляется на специальности «Математика» (всего 3 человека на место). Средний проходной балл на бесплатное обучение в вузе — 208 баллов, на платное — 143.