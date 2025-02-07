Куда пойти учиться после школы? Топ вузов Свердловской области

Posted 7 февраля, 11:38
Published 7 февраля, 11:38
Modified 7 февраля, 11:40
Updated 7 февраля, 11:40
Первый в рейтинге Свердловской области и одиннадцатый — во всероссийском RAEX-100 государственный вуз (включая региональные филиалы) предлагает сразу 407 направлений подготовки и 249 специальностей в очной, очно-заочной (вечерней) и заочных формах обучения. Среди них астрономия, дизайн, наноинженерия, спорт, ядерные физика и технологии, геодезия, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, телевидение и многое другое. Студенты могут выбрать для себя бакалавриат, специалитет и магистратуру. Количество бюджетных мест превышает 11,5 тысяч, льготных — 483. Иногородним предоставляются места в общежитии.
Примечательно, что большинство факультетов предполагает обучение не только на бесплатной основе. Так, самым дорогим станет магистратура по «Дизайну» Уральского гуманитарного института (УрФУ) — 328 тысяч рублей по договору. Общий проходной балл на бакалавриат (стоимость 299 тысяч рублей) за экзамены по русскому языку, иностранному языку или истории и внутреннему экзамену, согласно данным 2025 года, должен превышать 259 — на бюджет (конкурс 32 человека на место) и 141 — на контракт (конкурс 3 человека на место). Самыми популярными направлениями среди абитуриентов считаются прикладная информатика, информационные системы и юриспруденция. Больше всего бюджетных мест предоставляется на специальности «Математика» (всего 3 человека на место). Средний проходной балл на бесплатное обучение в вузе — 208 баллов, на платное — 143.
Свыше 15 тысяч студентов сели за парты вуза в прошлом году. Все бюджетные места заняты по каждой форме обучения. Кроме того, университет сохраняет лидерство в России по контрольным цифрам приема, — сообщал ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Второй вуз в рейтинге Свердловской области, сотый — в общероссийском и 1001+ место в мировом Times Higher Education Impact Ranking 2022. Шесть факультетов (Стоматологический, Лечебно-профилактический, Медико-профилактический, Фармацевтический, Педиатрический, Психолого-социальной работы и высшего сестринского образования) предполагают обучение одиннадцати различным специальностям. Стоимость варьируется от 104 до 202 тысяч рублей в год.
Однако у абитуриентов есть шанс занять одно из 899 бюджетных мест. Средний проходной балл на получение образования на бесплатной основе достигает 182. Например, на специальность «Лечебное дело» необходимо сдать Русский язык, Химию и Биологию. Срок обучения — 6 лет, а конкурс на место — 4 человека. Иногородним студентам (не проживающим в Екатеринбурге) также предоставляются места в общежитии.
Востребованность среди абитуриентов медицинских специальностей превзошла все ожидания. Помимо повышенного интереса, увеличился и средний балл по ЕГЭ. Важно и то, что в университете теперь обучаются студенты из 44 стран мира, — подвела итоги приемной кампании 2024 года ректор УГМУ Ольга Ковтун.
Семнадцать факультетов и двадцать три специальности по программе бакалавриата. Например, Географо-педагогический факультет предполагает получение педагогического образования с двумя профилями подготовки: Русский язык, Обществознание, Математика/География. Минимальный проходной балл — 163, конкурс на бюджет — 5,5 человек на место. Требуемые экзамены — Русский язык, Обществознание, Химия или Биология, учитываются также индивидуальные достижения.
По некоторым направлениям открыто обучение в магистратуре и аспирантуре. Стоимость платных направлений варьируется от от 56 тысяч до 134 тысяч рублей в год. Общее количество бюджетных мест — 2934. Есть общежитие.
В 2024 году УрГПУ принял свыше 1,5 тысячи студентов. Самыми популярными программами стали: «Психолого-педагогическое образование», «Логопедия», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Примечательно и то, что, помимо школьников из Свердловской области, в университет поступали молодые люди из разных регионов России, а также из-за рубежа — Китая, Армении, Колумбии и других, — рассказала ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светлана Минюрова.
Четвертое место в рейтинге Свердловской области — УрГЭУ. Учебное заведение предлагает абитуриентам 41 специальность на 10 разных факультетах. При поступлении на платную основу в зависимости от выбранной профессии придется заплатить от 63 тысяч до 154 тысяч рублей в год. Программы подготовки самые разные: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура. Юриспруденция, Менеджмент, Экономика, Госуправление, Гостиничное дело, Судебная экспертиза, Таможенное дело и другие варианты на выбор абитуриента. Бюджетных мест — 761, средний проходной балл — 219, на контракт — 129. Колледж при вузе для выпускников 9 классов и общежитие для иногородних.
Конкурс на места очень серьезный. Желающих поступить гораздо больше, чем мы можем предложить. В 2024 году было принято свыше 6,6 тысяч студентов. Большая часть из них выбрали для себя получение образования с применением дистанционного метода, — пояснил ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.
Замыкает пятерку лидеров УрГЮУ с пятью факультетами и пятью специальностями по формам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Стоимость обучения от 85 тысяч до 198 тысяч рублей. При этом есть и бюджетные места в количестве 2310. Средний проходной балл на бесплатную основу — 250, на контракт — 124. Например, при поступлении в Институт права и предпринимательства с 215 бюджетными местами и проходными баллами на него в размере 256 придется сдать Русский язык, Информатику и ИКТ, а также на выбор Историю, Обществознание или Иностранный язык.
В 2024 году в высшее учебное заведение зачислено порядка 2 тысяч студентов. Максимальный балл при поступлении составил 307. В тренде были следующие специальности — «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Судебная и прокурорская деятельность», — поделился информацией ректор Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Владимир Бублик.
На Среднем Урале также функционирует Уральский государственный университет путей сообщения. Филиалы вуза есть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург, Нижний Тагил), Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Уральский юридический институт МВД РФ (Екатеринбург), Уральский государственный лесотехнический университет (Екатеринбург) и еще 12 других.