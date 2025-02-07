Лор-врач сообщил, что не стоит игнорировать шум в ушах

«Важно понимать, что даже некоторые лекарственные препараты, например, аспирин в больших дозах, некоторые антибиотики, диуретики, антидепрессанты, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта. Травмы головы и шеи могут привести к повреждению органов слуха, слухового нерва или мозга, что может привести к шуму в ушах. Также при нарушении кровообращения в головном мозге возможен пульсирующий шум в ушах. К более редким причинам шума в ушах относятся: опухоль слухового нерва (невринома слухового нерва), височно-нижнечелюстной синдром (ВНЧС), рассеянный склероз, гормональные нарушения (например, проблемы со железой)», — объясняет врач Бояринов.