Лор-врач сообщил, что не стоит игнорировать шум в ушах

Posted 7 февраля, 05:47
Published 7 февраля, 05:47
Modified 7 февраля, 05:47
Updated 7 февраля, 05:47
Шум в ушах или тиннитус — явление, с которым сталкиваются люди разного возраста. Этот навязчивый звук, будь то звонок, гул, свист или шипение, может серьезно ухудшить качество жизни, нарушая здоровье, сон и общее самочувствие. В беседе с ИА RuNews24.ru лор-врач Илья Бояринов рассказал о наиболее частых причинах шума в ушах и поделился методами решения этой проблемы.
«Тиннитус — это звук в ушах или голове, который появляется неожиданно. Этот звук может быть продолжительным или периодическим, тихим или громким, односторонним или двусторонним. На самом деле, причины шума в ушах могут быть самыми разнообразными. Например, причиной такого явления может стать серная пробка, отит, нарушение функции евстахиевой трубы», — комментирует врач.
Возрастные изменения слуха — это одна из самых частых причин шума в ушах, особенно у людей старше 60 лет. С возрастом происходит постепенное снижение слуха, которое может сопровождаться шумом в ушах.
Кроме того, длительное воздействие громких звуков (музыка на концертах, работа при шумном производстве, использование наушников на высокой громкости) может повредить внутренние клетки и вызвать шум в ушах. А вот скопление серы в слуховом проходе может создать ощущение заложенности уха, пишет ИА RuNews24.ru.
Среди причин шума в ушах могут быть воспалительные процессы в среднем или внешнем ухе (отит), болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, отосклероз.
«Важно понимать, что даже некоторые лекарственные препараты, например, аспирин в больших дозах, некоторые антибиотики, диуретики, антидепрессанты, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта. Травмы головы и шеи могут привести к повреждению органов слуха, слухового нерва или мозга, что может привести к шуму в ушах. Также при нарушении кровообращения в головном мозге возможен пульсирующий шум в ушах. К более редким причинам шума в ушах относятся: опухоль слухового нерва (невринома слухового нерва), височно-нижнечелюстной синдром (ВНЧС), рассеянный склероз, гормональные нарушения (например, проблемы со железой)», — объясняет врач Бояринов.
Отоларинголог подчеркнул, чтобы важно не игнорировать шум в ушах и обращаться к врачу для определения причины такого явления, а также назначения адекватного лечения.
«Шум в ушах — это неприятное состояние, которое может серьезно влиять на качество жизни. Не стоит затягивать и запускать такое состояние, потому что его первопричиной может быть весьма серьезная болезнь», — резюмирует собеседник издания.