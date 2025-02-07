Матери погибшего свердловского участника СВО восемь месяцев не выплачивали деньги

Posted 7 февраля, 13:13
Published 7 февраля, 13:13
Modified 7 февраля, 13:15
Updated 7 февраля, 13:15
Боец пропал без вести еще в 2023-м и был признан погибшим весной 2024-го. Мать погибшего обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову.
Он, в свою очередь, обратился в военную прокуратуру и выяснил, что приказ о выплате компенсации был готов еще летом, но потерялся. Деньги были отложены, но мать не знала, что надо подать заявление на их получение.
В результате вмешательства прокуратуры, компенсация за гибель будет выплачена в текущем месяце. Ей также выплатят его денежное довольствие, сообщил Иванов в своем Telegram-канале.
Напомним, свердловской многодетной семье не выплачивали положенные деньги после гибели отца на СВО.