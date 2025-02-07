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Posted 7 февраля, 13:13

Published 7 февраля, 13:13

Modified 7 февраля, 13:15

Updated 7 февраля, 13:15

Матери погибшего свердловского участника СВО восемь месяцев не выплачивали деньги

Матери погибшего свердловского участника СВО восемь месяцев не выплачивали деньги

7 февраля 2025, 13:13
Фото: 1MI.
В Свердловской области матери погибшего участника СВО 8 месяцев не выплачивали положенные деньги.

Боец пропал без вести еще в 2023-м и был признан погибшим весной 2024-го. Мать погибшего обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову.

Он, в свою очередь, обратился в военную прокуратуру и выяснил, что приказ о выплате компенсации был готов еще летом, но потерялся. Деньги были отложены, но мать не знала, что надо подать заявление на их получение.

В результате вмешательства прокуратуры, компенсация за гибель будет выплачена в текущем месяце. Ей также выплатят его денежное довольствие, сообщил Иванов в своем Telegram-канале.

Напомним, свердловской многодетной семье не выплачивали положенные деньги после гибели отца на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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