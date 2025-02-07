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Posted 7 февраля, 15:32

Published 7 февраля, 15:32

Modified 7 февраля, 15:34

Updated 7 февраля, 15:34

Молочная продукция вновь подорожала в Свердловской области

Молочная продукция вновь подорожала в Свердловской области

7 февраля 2025, 15:32
Фото: Изображение Midjourney.
Рост цен на молоко и молочную продукцию снова зафиксирован в начале февраля 2025 года в Свердловской области.

Статистика приводится специалистами Свердловскстата за неделю с 27 января. Согласно данным, больше всего в начале февраля подорожал творог. Стоимость килограмма составила 499,78 рубля (+1,26%). Далее в списке следует ультрапастеризованное молоко. Литр обходился покупателям в 120,02 рубля (+1,11%).

Пастеризованное молоко стоило 88,37 рубля за литр (+0,31%). Любителям сыра приходилось платить 956,56 рубля (+0,28%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Менее чем на 1% снизилась цена на сливочное масло и сметаны. Килограмм этих продуктов свердловчане в среднем могли приобрести в магазинах за 1 186,31 рубля (-0,44%) и 343,23 рубля (-0,97%) соответственно.

Напомним, что в регионе также зафиксирован рост цен и на другие продукты, например на сахар.

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