Молочная продукция вновь подорожала в Свердловской области

Posted 7 февраля, 15:32
Published 7 февраля, 15:32
Modified 7 февраля, 15:34
Updated 7 февраля, 15:34
Статистика приводится специалистами Свердловскстата за неделю с 27 января. Согласно данным, больше всего в начале февраля подорожал творог. Стоимость килограмма составила 499,78 рубля (+1,26%). Далее в списке следует ультрапастеризованное молоко. Литр обходился покупателям в 120,02 рубля (+1,11%).
Пастеризованное молоко стоило 88,37 рубля за литр (+0,31%). Любителям сыра приходилось платить 956,56 рубля (+0,28%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Менее чем на 1% снизилась цена на сливочное масло и сметаны. Килограмм этих продуктов свердловчане в среднем могли приобрести в магазинах за 1 186,31 рубля (-0,44%) и 343,23 рубля (-0,97%) соответственно.
Напомним, что в регионе также зафиксирован рост цен и на другие продукты, например на сахар.