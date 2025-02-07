Мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги

Posted 7 февраля, 04:25
Published 7 февраля, 04:25
Modified 7 февраля, 04:28
Updated 7 февраля, 04:28
Неизвестный, встретив в лифте дома пенсионерку, убедил ее в том, что ей нужно с его помощью оформить субсидию. Далее он зашел к ней домой и попросил две тысячи рублей для того, чтобы оплатить пошлину, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также мужчина переписал себе данные СНИЛС. По словам очевидца, после того, как женщина отдала ему деньги, он сразу ушел.
Напомним, молодой человек в Нижнем Тагиле заражал вирусом телефоны россиян, а затем похищал их деньги с банковских карточек.