Мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги

Неизвестный, встретив в лифте дома пенсионерку, убедил ее в том, что ей нужно с его помощью оформить субсидию. Далее он зашел к ней домой и попросил две тысячи рублей для того, чтобы оплатить пошлину, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».