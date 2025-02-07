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Posted 7 февраля, 04:25

Published 7 февраля, 04:25

Modified 7 февраля, 04:28

Updated 7 февраля, 04:28

Мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги

Мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги

7 февраля 2025, 04:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге мошенник обманул пожилую женщину. Инцидент произошел 6 февраля 2025 года в доме на Опалихинской улице.

Неизвестный, встретив в лифте дома пенсионерку, убедил ее в том, что ей нужно с его помощью оформить субсидию. Далее он зашел к ней домой и попросил две тысячи рублей для того, чтобы оплатить пошлину, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также мужчина переписал себе данные СНИЛС. По словам очевидца, после того, как женщина отдала ему деньги, он сразу ушел.

Напомним, молодой человек в Нижнем Тагиле заражал вирусом телефоны россиян, а затем похищал их деньги с банковских карточек.

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