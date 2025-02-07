Мошенники изобрели новые схемы обмана с банкоматами

Это связано с тем, что именно эти зоны чаще всего становятся мишенью для мошенников. Перед вставкой карты вы также должны скрыть клавиатуру во время ввода PIN-кода. Даже если никто не наблюдает за вами, крайне важно прикрыть клавиатуру свободной рукой при вводе кода.