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Posted 7 февраля, 05:47

Published 7 февраля, 05:47

Modified 7 февраля, 05:50

Updated 7 февраля, 05:50

Мужчина в Екатеринбурге ударил школьника, вступившись за сына

Мужчина в Екатеринбурге ударил школьника, вступившись за сына

7 февраля 2025, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге произошел конфликт между учениками школы №181 в Академическом районе, в который вмешался отец одного из них. Инцидент произошел в январе 2025 года.

Сообщается, что мальчика другие дети звали на разборки, однако он отказался на них идти. Тогда сверстники назвали его слабаком. Отец школьника, который в этот момент находился рядом, возмутился происходящим и ударил одного из детей по лицу, а затем толкнул, в результате чего мальчик упал, пишет Е1.

Пострадавшего ребенка отвезли в клинику, где врачи диагностировали ему перелом грудного позвонка. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, а также рассказала о случившемся директору школы.

Мужчина в общем чате извинился и сообщил, что считает инцидент исчерпанным. Однако родители пострадавшего школьника с ним не согласились.

Напомним, в Екатеринбурге школьник ударил ножом одноклассника во время конфликта. Пострадавший мальчик сейчас находится на домашнем обучении.

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