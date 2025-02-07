Мужчина в Екатеринбурге ударил школьника, вступившись за сына

Posted 7 февраля, 05:47
Published 7 февраля, 05:47
Modified 7 февраля, 05:50
Updated 7 февраля, 05:50
Сообщается, что мальчика другие дети звали на разборки, однако он отказался на них идти. Тогда сверстники назвали его слабаком. Отец школьника, который в этот момент находился рядом, возмутился происходящим и ударил одного из детей по лицу, а затем толкнул, в результате чего мальчик упал, пишет Е1.
Пострадавшего ребенка отвезли в клинику, где врачи диагностировали ему перелом грудного позвонка. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, а также рассказала о случившемся директору школы.
Мужчина в общем чате извинился и сообщил, что считает инцидент исчерпанным. Однако родители пострадавшего школьника с ним не согласились.
Напомним, в Екатеринбурге школьник ударил ножом одноклассника во время конфликта. Пострадавший мальчик сейчас находится на домашнем обучении.