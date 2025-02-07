Мужчина в Екатеринбурге ударил школьника, вступившись за сына

Сообщается, что мальчика другие дети звали на разборки, однако он отказался на них идти. Тогда сверстники назвали его слабаком. Отец школьника, который в этот момент находился рядом, возмутился происходящим и ударил одного из детей по лицу, а затем толкнул, в результате чего мальчик упал, пишет Е1.